Томские охотники просят губернатора не закрывать весенний сезон
Охотники Томской области собирают подписи под письмом к коллеге «по охотничьему цеху», губернатору Сергею Жвачкину. Они просят не закрывать весенний охотничий сезон 2020 года:
«Мы считаем неправильным рассматривать весеннюю охоту как вариант распространения инфекции. Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь является индивидуальной охотой. Также большое количество людей при этом покинут города и другие населенные пункты и самоизолируются в охотугодьях.
Для 95 процентов всех охотников региона охота – это не только развлечение, но и серьезное подспорье в решении продовольственных вопросов своих семей. Также закрытие охоты нанесет непоправимый урон охотхозяйствам нашей области. Снизятся поступления в бюджет от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на добычу объектов животного мира.
В некоторых регионах России (Псковская область) был открыт сезон весенней охоты с 4.04 до 13.04.2020 года. И это не привело к какому-то большому росту числа заболевших. Так же, пользуясь общедоступной информацией, мы видим, что в ряде регионов открывают сезон весенней охоты, вводя определенные ограничения (Архангельская область, Югра, Сахалинская обл.).
Предлагаем открыть сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году:
1. Для жителей Томска и Томской области, имеющих постоянную регистрацию на территории региона, с обязательным соблюдением требований и рекомендаций, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и выполнение норм «социального дистанцирования».
2. Избегать контактов с окружающими и не создавать массовых скоплений людей.
3. Сократить сроки проведения охоты с 10 до 5-7 дней.
Просим вас не лишать огромное количество людей возможности насладиться приходом весны в наш сибирский край, позволить нам встретить утренний рассвет и услышать пение прилетевших птиц, увидеть клин гусей в небе и услышать ответное «жвякание» селезня на призыв подсадной. Ваши земляки, ваши избиратели и коллеги по «охотничьему цеху».
Сейчас подписи под письмом собирают в охотничьих магазинах Томска. Решение о том, быть или не быть весенней охоте, по словам начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктора Сиротина, будет принято на следующей неделе.
— Решение будет приниматься на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Ситуация по охоте склоняется к тому, что ее закроют, — рассказал ТВ2 Виктор Сиротин. — Чтобы пресечь передвижения людей по области и между областями. Сейчас в соседних Кемеровской, Новосибирской областях, в Красноярском и Алтайском краях охоту уже закрыли. И если мы ее откроем у себя, сюда поедут охотники из других регионов. Жизнь людей дороже, чем десять дней любительской охоты. Охота у нас по постановлению должна была открыться с 1 мая.
— Охотники говорят, что в Кривошеинском районе путевки на охоту продают.
— Департамент выдает разрешительные документы на общедоступные охотугодья. А есть охотпользователи. В Кривошеино есть филиал охотобщества — общественной организации, они самостоятельно принимают решения о продаже путевок. Хотя они сейчас тоже должны находится в самоизоляции до 30 апреля. Ограничения ведь установлены в том числе и для охотпользователей — не предоставлять услуги по путевкам на охоту, также ограничения действуют для граждан — куда можно выходить или уезжать из дома. Так что если они продают путевки, им их нужно будет потом вернуть.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?