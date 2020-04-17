Томские охотники просят губернатора не закрывать весенний сезон

Охотники Томской области собирают подписи под письмом к коллеге «по охотничьему цеху», губернатору Сергею Жвачкину. Они просят не закрывать весенний охотничий сезон 2020 года:





«Мы считаем неправильным рассматривать весеннюю охоту как вариант распространения инфекции. Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь является индивидуальной охотой. Также большое количество людей при этом покинут города и другие населенные пункты и самоизолируются в охотугодьях.





Для 95 процентов всех охотников региона охота – это не только развлечение, но и серьезное подспорье в решении продовольственных вопросов своих семей. Также закрытие охоты нанесет непоправимый урон охотхозяйствам нашей области. Снизятся поступления в бюджет от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на добычу объектов животного мира.





В некоторых регионах России (Псковская область) был открыт сезон весенней охоты с 4.04 до 13.04.2020 года. И это не привело к какому-то большому росту числа заболевших. Так же, пользуясь общедоступной информацией, мы видим, что в ряде регионов открывают сезон весенней охоты, вводя определенные ограничения (Архангельская область, Югра, Сахалинская обл.).





Предлагаем открыть сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году:





1. Для жителей Томска и Томской области, имеющих постоянную регистрацию на территории региона, с обязательным соблюдением требований и рекомендаций, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и выполнение норм «социального дистанцирования».





2. Избегать контактов с окружающими и не создавать массовых скоплений людей.





3. Сократить сроки проведения охоты с 10 до 5-7 дней.