Томские музыканты подписали коллективное заявление в поддержку фигурантов дела «Сети»

Музыканты Томска подписали коллективное заявление в поддержку фигурантов дела «Сети». Среди подписавшихся Лена Кузнецова «Позоры», Max Stropov «Студия Неосознанной Музыки и Секта Феникса», Роман Локимин и Николай Стонис «Душегубы», Андрей Бархатов «Loss, ex- borstch & sljozy», Микси и Вадим Дикке «Секта Феникса и Strangelet Ensemble». Они потребовали правильного расследования и заявили о недопустимости пыток.

10 февраля 2020 года в Пензе семерых молодых людей приговорили к немыслимым срокам — от 6 до 18 лет заключения. Якобы они создали террористическое сообщество. Чтобы добиться признательных показаний, фигурантов дела пытали. Их били электрошокером, прикладывали к рукам электроды, избивали. Музыкантов в России часто обвиняли в аполитичности, в неготовности к прямому высказыванию. Так было раньше, так не должно быть сейчас. За 18 лет можно записать 18 альбомов, завоевать все награды, спеть сотни песен, написать тысячи текстов. А можно ничего не сделать, потому что ты сидишь в колонии из‑за суда с неясными доказательствами вины после пыток. Приговор, к которому слишком много вопросов, нужно пересмотреть. А информация о пытках должна быть тщательнейшим образом расследована, — говорится в заявлении.

Подписать заявление можно тут.





Ранее мы сообщали, что томские преподаватели и учителя подписали открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети». Среди подписавшихся философ ТГУ Евгений Борисов, антрополог Ирина Поправко, профессор ТУСУРа Михаил Немирович-Данченко, доцент ТГПУ Инесса Бабенко, учитель английского языка из Северска Елена Иващенко, психолог ТГУ Юлия Власова и многие другие. Они потребовали пересмотра приговоров и расследования заявлений о пытках обвиняемых.



Сбор подписей продолжается. Учителя могут подписать письмо поддержки здесь, ученые здесь, студенты здесь, психологи здесь.





Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы. ФСБ возбудила дело о «террористическом сообществе «Сеть» (внесена в список террористических организаций) в октябре 2017 года. Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пцелинцева, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Виктора Филинкова, Игоря Шишкина, Юлия Бояршинова и новосибирца Армана Сагынбаева обвинили в создании подпольной организации, которая планировала «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций.



Сейчас в Санкт-Петербурге судят 25-летнего Виктора Филинкова и 28-летнего Юлиана Бояршинова. По обвинению в участии в террористическом сообществе им грозит до 10 лет колонии строгого режима.