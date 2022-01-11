«Томские моржи» выиграли суточный заплыв на Байкале

Команда «Томские моржи» приняла участие в суточном заплыве по Байкалу «ЛЕДЯНОЙ ЭКСТРИМ» памяти Алексея Моисеева. Томичи заняли первое место.

Соревнования проходили на озере в районе города Слюдянка Иркутской области. 12 томичей, сменяя друг друга, плыли по Байкалу вольным стилем 24 часа. За это время они смогли преодолеть расстояние в 11 километров 300 метров, показав лучший результат. Общее расстояние для всех команд — 42 километра.

Всего на Байкал съехались команды из десяти городов: Барнаул, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск, Санкт-Петербург, Юрга, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк. Заплыв проводила иркутская «Ассоциация спортсменов зимнего плавания "Байкал"».

Фото: vk.com/tomskiemorji