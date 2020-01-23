«Томские моржи» приглашают горожан на обливание холодной водой

«Томские моржи» приглашают горожан на массовое обливание холодной водой. Акция пройдет в День студента, сообщается в соцсетях клуба.

Праздник начнется 25 января в 17:00 у Мавлюкеевского озера, возле студенческого общежития «Парус». Начало массового обливания запланировано на 18:30.





В 2016 году томичи побили мировой рекорд по обливанию холодной водой: на акцию «Пробуждение» пришли 255 человек. Прошлый рекорд принадлежал тюменцам, собравшим для обливания холодной водой 215 человек.