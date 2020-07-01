Томские микрохирургии провели уникальную операцию по пересадке нервов у младенца

К врачам обратилась жительница Костромы. При родах у ее грудной дочери произошла травма, в результате руку парализовало. Семья искала деньги на лечение в Германии, однако из-за пандемии выехать за границу не удалось. Родители обращались в российские клиники, но и в них получали отказ.



«К сожалению, так называемый «акушерский паралич», полученный вследствие родовой травмы, явление довольно частое. Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до 9 месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно, — комментирует микрохирург Андрей Байтингер. — В ходе операции мы провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением, и восстановили правильную анатомию нервной системы. Особую сложность представляет то, что у ребенка нервные волокна в три раза тоньше чем у взрослого, и оперировать пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма».



В ходе операции был проведен сеанс электростимуляции, который показал, что все нервы проводят импульс и подключение проведено успешно. Сразу после наркоза движения и чувствительность в руке начали восстанавливаться.

