Томские микрохирурги помогут вернуть улыбку малышам с дефектами лица
В Томске открылась регистрация на бесплатные операции для детей с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей. Их проведут ведущие микрохирурги в рамках акции «Улыбнись 2020».
Акция пройдет в институте микрохирургии с 1 по 5 июня 2020 года. Регистрация открылась 15 января. Всех обратившихся осмотрят специалисты института во главе с профессором Байтингером, а также доктора-волонтеры.
«Все пришедшие на осмотр дети смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога», — говорится на сайте медучреждения.
На основном этапе акции в июне пациентам проведут высокотехнологичные операции по полису ОМС. В этом году в акции примут участие челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России Владимир Останин из Владимира. А также ведущий специалист микрохирургии конечностей у детей, заведующий отделением реконструктивной и пластической микрохирургии детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова, врач высшей категории Александр Александров из Москвы.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3822) 940-540, а также в социальных сетях:
Отметим, доктора проводят акцию «Улыбнись» с 2000 года. За это время более тысячи детей из разных регионов получили квалифицированную помощь.
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