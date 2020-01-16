Томские микрохирурги помогут вернуть улыбку малышам с дефектами лица

В Томске открылась регистрация на бесплатные операции для детей с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей. Их проведут ведущие микрохирурги в рамках акции «Улыбнись 2020».





Акция пройдет в институте микрохирургии с 1 по 5 июня 2020 года. Регистрация открылась 15 января. Всех обратившихся осмотрят специалисты института во главе с профессором Байтингером, а также доктора-волонтеры.