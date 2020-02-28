Томские МГЕРовцы не выявили никаких нарушений в качестве уборки остановок от снега

Активисты МГЕР оценили уровень доступности общественного транспорта и уровень уборки коммунальными службами снега с мест общественного пользования, а также саму работу общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте томского отделения «Единой России».

«В рамках мониторинга активисты проверили следующие остановки. На площади Новособорная (с двух сторон), где качественно убран снег, и при спуске с общественного транспорта не должно возникнуть никаких затруднений у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Остановка ТГУ, где снег также хорошо расчищен, а общественный транспорт ходит регулярно без опозданий. Единственное, с какими трудностями здесь может столкнуться человек с ограниченными возможностями здоровья – это большой поток людей, особенно в вечернее время, когда у студентов заканчиваются пары», — отмечается в сообщении.





Отмечается, что в настоящий момент стоит вопрос о доступности общественного транспорта и остановок для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из-за погоды коммунальные службы не всегда справляются с объёмом работ. Зачастую общественное пространство остается недоступным для жителей города.





«В рамках мониторинга мы оценили уровень доступности общественного транспорта и уровень уборки коммунальными службами снега с мест общественного пользования, а также саму работу общественного транспорта. Пока что причин обращения в коммунальные службы с жалобами нет. Но активисты регулярно обращают внимание на доступность остановочных комплексов. Если мы выявим нарушения, в обязательном порядке будут сформированы обращения в коммунальные службы с жалобами», — прокомментировал ситуацию руководитель Томского регионального отделения «Молодой Гвардии» Константин Ибрагимов.