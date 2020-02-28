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28 февраля,
2020
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Томские МГЕРовцы не выявили никаких нарушений в качестве уборки остановок от снега

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Активисты МГЕР оценили уровень доступности общественного транспорта и уровень уборки коммунальными службами снега с мест общественного пользования, а также саму работу общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте томского отделения «Единой России».

Томские МГЕРовцы не выявили никаких нарушений в качестве уборки остановок от снега

«В рамках мониторинга активисты проверили следующие остановки. На площади Новособорная (с двух сторон), где качественно убран снег, и при спуске с общественного транспорта не должно возникнуть никаких затруднений у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Остановка ТГУ, где снег также хорошо расчищен, а общественный транспорт ходит регулярно без опозданий. Единственное, с какими трудностями здесь может столкнуться человек с ограниченными возможностями здоровья – это большой поток людей, особенно в вечернее время, когда у студентов заканчиваются пары», — отмечается в сообщении.


Отмечается, что в настоящий момент стоит вопрос о доступности общественного транспорта и остановок для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из-за погоды коммунальные службы не всегда справляются с объёмом работ. Зачастую общественное пространство остается недоступным для жителей города.


«В рамках мониторинга мы оценили уровень доступности общественного транспорта и уровень уборки коммунальными службами снега с мест общественного пользования, а также саму работу общественного транспорта. Пока что причин обращения в коммунальные службы с жалобами нет. Но активисты регулярно обращают внимание на доступность остановочных комплексов. Если мы выявим нарушения, в обязательном порядке будут сформированы обращения в коммунальные службы с жалобами», — прокомментировал ситуацию руководитель Томского регионального отделения «Молодой Гвардии» Константин Ибрагимов.

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