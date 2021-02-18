Томские медики выступили в защиту арестованного мэра Кляйна

Медики сообщают, что Ивану Кляйну, который находится в СИЗО, срочно нужно провести операцию на почке и надпочечнике. Но из-за следствия хирургическая операция не раз откладывалась.

В письме томские медики требуют, чтобы арестованному Ивану Кляйну была предоставлена медицинская помощь в полном объеме в соответствии с состоянием здоровья мэра.





«Ивану Кляйну показана срочная полостная операция в НИИ онкологии из-за новообразования на левой почке и надпочечнике. На судебных заседаниях неоднократно было заявлено о готовности врачей провести необходимую операцию и оказать специализированную помощь. Однако, мы являемся свидетелями отказа следственными органами возможности оказания должной медицинской помощи, о чем много раз упоминалось в средствах массовой информации. Из-за чего запланированная операция неоднократно переносилась. Вследствие этого, состояние здоровья Ивана Кляйна закономерно ухудшалось с каждым днем и уже привело к смертельной опасности. В сложившейся данной конкретной ситуации мы видим факт искусственного создания условий для несвоевременного предоставления медицинской помощи. Мы призываем к соблюдению прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.





Мы видим нарушение прав пациента Ивана Кляйна. По словам адвокатов, еще 4 февраля пациента перевели из СИЗО в больницу, однако хирургическая операция, которая ему рекомендована, не раз откладывалась. Преднамеренно создаются условия для несвоевременного предоставления медицинской помощи в ненадлежащем объеме.





Мы видим со стороны следственных органов воспрепятствование исполнению врачебного долга. Вместо подготовки к хирургическому вмешательству (лекарственной терапии и обследованию) Ивана Кляйна ежедневно на целый день вывозят из онкологической клиники в следственный комитет для ознакомления с материалами дела. В результате врачи не имеют возможности в полном объеме оказывать своевременную медицинскую помощь. Мы призываем к соблюдению прав медицинских работников честно исполнять свой врачебный долг.





Данное письмо не несет цели каким-либо образом оказать влияние на следствие. Основной посыл заключается в том, что каждый человек имеет право на получение медицинской помощи в необходимом для его случая объеме, а каждый медицинский работник имеет право исполнять свой врачебный долг. Не соблюдение этих прав, отраженных в законодательстве Российской Федерации, может привести к непоправимым последствиям. Данная сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории города Томска, имеющего славу передовых медицинских и научных школ. Наш гражданский долг донести обществу мнение медицинских работников».