Томские медики выступили в защиту арестованного мэра Кляйна
60 томских врачей подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь арестованному мэру Ивану Кляйну. Письмо имеется в распоряжении редакции ТВ2.
Медики сообщают, что Ивану Кляйну, который находится в СИЗО, срочно нужно провести операцию на почке и надпочечнике. Но из-за следствия хирургическая операция не раз откладывалась.
В письме томские медики требуют, чтобы арестованному Ивану Кляйну была предоставлена медицинская помощь в полном объеме в соответствии с состоянием здоровья мэра.
«Ивану Кляйну показана срочная полостная операция в НИИ онкологии из-за новообразования на левой почке и надпочечнике. На судебных заседаниях неоднократно было заявлено о готовности врачей провести необходимую операцию и оказать специализированную помощь. Однако, мы являемся свидетелями отказа следственными органами возможности оказания должной медицинской помощи, о чем много раз упоминалось в средствах массовой информации. Из-за чего запланированная операция неоднократно переносилась. Вследствие этого, состояние здоровья Ивана Кляйна закономерно ухудшалось с каждым днем и уже привело к смертельной опасности. В сложившейся данной конкретной ситуации мы видим факт искусственного создания условий для несвоевременного предоставления медицинской помощи. Мы призываем к соблюдению прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Мы видим нарушение прав пациента Ивана Кляйна. По словам адвокатов, еще 4 февраля пациента перевели из СИЗО в больницу, однако хирургическая операция, которая ему рекомендована, не раз откладывалась. Преднамеренно создаются условия для несвоевременного предоставления медицинской помощи в ненадлежащем объеме.
Мы видим со стороны следственных органов воспрепятствование исполнению врачебного долга. Вместо подготовки к хирургическому вмешательству (лекарственной терапии и обследованию) Ивана Кляйна ежедневно на целый день вывозят из онкологической клиники в следственный комитет для ознакомления с материалами дела. В результате врачи не имеют возможности в полном объеме оказывать своевременную медицинскую помощь. Мы призываем к соблюдению прав медицинских работников честно исполнять свой врачебный долг.
Данное письмо не несет цели каким-либо образом оказать влияние на следствие. Основной посыл заключается в том, что каждый человек имеет право на получение медицинской помощи в необходимом для его случая объеме, а каждый медицинский работник имеет право исполнять свой врачебный долг. Не соблюдение этих прав, отраженных в законодательстве Российской Федерации, может привести к непоправимым последствиям. Данная сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории города Томска, имеющего славу передовых медицинских и научных школ. Наш гражданский долг донести обществу мнение медицинских работников».
Список подписавшихся в защиту Ивана Кляйна врачей.
Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Защита рассказывала, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите.
В свою очередь следователи настаивали на том, чтобы срок ознакомления с материалами дела был ограничен 16 февраля.
«Иван Кляйн ознакомился приблизительно с 2/3 материалов уголовного дела, в период и даты, определяемые по усмотрению следователя. Злоупотреблений в виде умышленного затягивания ознакомления с делом он не допускал. До настоящего времени все материалы дела обвиняемым не изучены, у защитников отсутствует возможность совместного обсуждения материалов», — подчеркивают адвокаты. Они говорят, что не все тома дела были переданы своевременно, а часть томов была передана в нечитаемых копиях. Полностью все материалы в доступном для изучения виде были предоставлены только 13 февраля.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.
1 февраля СКР, сразу после апелляционного суда, объявил о завершении следствия по делу. После того как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кто подставил мэра Кляйна. Версия
Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска
В Томске посмотрели «Тайну подушки мэра Кляйна». Мнения
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?