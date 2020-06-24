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24 июня,
2020
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Новости

Томские медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, живут в гостиницах

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Более сотни медиков Томска, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от семей в трех гостиницах. При этом расходы на проживание и питание медицинских работников оплачиваются за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Томские медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, живут в гостиницах

«Решение жить отдельно от семей медицинские работники принимают самостоятельно, оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности – пожилых людей», — приводит телеграм-канал слова  заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.


Врачи проживают в комфортных номерах, их кормят три раза в день с  учетом смен. На работу их доставляют служебным транспортом, чтобы снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции.


Помимо медиков, других постояльцев в гостинице нет. Сотрудники гостиниц, так же, как и медработники, еженедельно сдают тесты на COVID-19.


В настоящее время общее число заболевших составляет 1846 человек, число выздоровевших пациентов достигло 810.

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