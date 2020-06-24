Томские медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, живут в гостиницах

Более сотни медиков Томска, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от семей в трех гостиницах. При этом расходы на проживание и питание медицинских работников оплачиваются за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Решение жить отдельно от семей медицинские работники принимают самостоятельно, оно продиктовано заботой о безопасности родных, в особенности – пожилых людей», — приводит телеграм-канал слова заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.





Врачи проживают в комфортных номерах, их кормят три раза в день с учетом смен. На работу их доставляют служебным транспортом, чтобы снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции.





Помимо медиков, других постояльцев в гостинице нет. Сотрудники гостиниц, так же, как и медработники, еженедельно сдают тесты на COVID-19.







В настоящее время общее число заболевших составляет 1846 человек, число выздоровевших пациентов достигло 810.

