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Томские лыжные базы и пункты проката инвентаря откроют зимний сезон 27 ноября

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Томские лыжные базы и пункты проката инвентаря откроют зимний сезон в следующую субботу, 27 ноября. Пресс-служба администрации Томска сообщает, что в этот день заработают семь лыжных баз — «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», база в Сосновом бору, ТГУ и ТУСУР.

В честь открытия зимнего сезона 27 ноября на лыжной базе «Метелица» (улица Королева, 13) состоятся соревнования по лыжным гонкам для всех желающих всех возрастов. Начало соревнований в 11.00. Подробности читайте на сайте мэрии.

фото иллюстративное
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