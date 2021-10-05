Томские литераторы представят аудиокниги Владимира Обручева, Григория Потанина, Вячеслава Шишкова и других

Томские литераторы решили записать аудиокниги по произведениям Григория Потанина, Владимира Обручева, Вячеслава Шишкова, Марии Халфиной и других. Аудиозаписи появятся в рамках проекта «Голоса книг родного города» Томской областной писательской организации, который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Произведения озвучит томский писатель Сергей Максимов, автор исторических романов «След грифона», «Цепь грифона» и «Путь грифона» (2010–2013) серии «Великая судьба России».

Литераторы передадут аудиокниги, а также девятитомники «Библиотека томской поэзии и прозы» в организации инвалидов, ветеранов, учащимся с ослабленным зрением, домам престарелых и обществам слепых.

Презентация аудиокниг состоится как в сети, так и на творческих встречах в учреждениях соцсферы.

С 5 по 29 октября писатель и журналист Дмитрий Барчук проведет онлайн-презентации с томскими писателями Сергеем Максимовым, Александром Казаркиным, Николаем Серебренниковым, Геннадием Скарлыгиным, Сергеем Заплавным и Татьяной Мейко. Литераторы представят записанные в ходе проекта аудиокниги Владимира Обручева, Николая Наумова, Григория Потанина, Вячеслава Шишкова, Марии Халфиной, а также познакомят зрителей со своим творчеством.

Встречи пройдут в прямых эфирах аккаунта областного Дома искусств в Instagram. Расписание мероприятий – на сайте томских писателей.