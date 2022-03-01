Томские либертарианцы подали заявку на митинг против войны в Украине

Томское отделение незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) подало в мэрию города уведомление о проведении митинга против боевых действий в Украине. Мероприятие планируют провести 12 марта на площади Ново-Соборной.

«Спецоперация на Украине», как апогей агрессивной политики, привела к мировому кризису. От цен в магазинах до вестей о погибших близких — так или иначе последствия уже настигают нас <...> Все мы знаем виновных в текущем безумии – они и не скрываются. Мы имеем право требовать отставки и суда над ними. Мы имеем право собираться вместе и видеть друг друга», — говорится в заявлении ЛПР.

Целью митинга организаторы называют демонстрацию несогласия граждан с действиями российских войск в Украине. Митингующие также будут требовать немедленного прекращения войны в соседней стране, объявления импичмента президенту России Владимиру Путину и уголовного преследования всех причастных к решению начать боевые действия.

Акция протеста запланирована на 14:00, согласно уведомлению, переданному в мэрию, примерное количество участников митинга оценивают в тысячу человек. Организаторы отметили, что, у них «почти нет сомнений, что администрация не согласует этот митинг», не пояснив, собираются ли в таком случае проводить мероприятие.

С 24 февраля, когда стало известно о начале войны в Украине, томичи продолжают выходить на антивоенные пикеты, некоторых из них задерживает полиция. К одной из участниц акции силовики пришли уже на следующий день после пикета, ее обвинили в нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).