Томские льготники жалуются, что не могут получить лекарства

Льготники из Томска, Северска и других районов области жалуются, что не получают вовремя лекарства. При этом, люди страдают сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями. Льготники отмечают, что им отказывают в выдаче необходимых лекарств или же они получают их с задержкой. Так, Виктор Белоусов еще в сентябре 2020 года столкнулся с проблемой получения в аптеках льготных лекарственных препаратов. Виктору Рыжкову были нужны лекарства, необходимые при лечении онкологического заболевания. По его словам, сложности с получением лекарств сохраняются до сих пор.

«Люди жалуются, что им отказывают в выдаче необходимых лекарств либо они получают их с существенной задержкой. В течение определенного времени они не могут в положенный срок приобрести жизненно необходимые дорогостоящие льготные лекарства в аптеках и медучреждениях из-за их отсутствия. На местах врачи отказываются выписывать рецепты, а пациентам приходится неделями звонить или ходить в аптеку, чтобы выяснить, есть ли препарат в наличии. Но даже при наличии рецепта для бесплатного получения лекарства в аптеках льготникам его не выдают, ссылаясь на нехватку бюджетного финансирования», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко.



Активисты обратились в облздрав. Там заявили, что все обратившиеся были обеспечены необходимыми препаратами.



«Нередко ситуация с задержкой выдачи льготных лекарств возникает в первом квартале каждого года. Поэтому мы попросили областной департамент здравоохранения принять необходимые меры реагирования, и в разумные сроки обеспечить льготные категории граждан льготными лекарствами в первом квартале 2021 года и в последующие периоды. Также мы попросили профильное ведомство в оперативном режиме вместе с районными и городскими больницами решать все проблемные вопросы в этой сфере и своевременно реагировать на обращения граждан по обеспечению льготников необходимыми лекарственными препаратами», — отметила депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина.



Как пояснили в департаменте здравоохранения, лекарства для льготных категорий граждан закупаются на основе заявок медицинских организаций. При дополнительной потребности департамент проводит дополнительные закупки. Как правило, такая потребность возникает из-за появления новых пациентов либо изменения больным схем лечения. Из-за этого сроки обеспечения препаратами увеличиваются. Среди других причин возникновения задержек — увеличение числа льготников. Кроме того, пациентам по жизненным показаниям назначаются дорогостоящие лекарства, стоимость которых значительно превышает норматив финансовых затрат, установленный законом.



«В настоящее время возможно внесение изменений в федеральный закон «о контрактной системе» в части осуществления закупок лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Изменения в законодательство должны ускорить процедуру проведения закупочных мероприятий, если разрешить проведение закупки необходимых лекарственных препаратов по жизненным показаниям сразу нескольким пациентам с приложением решений врачебных комиссий на каждого гражданина. В настоящее время департамент здравоохранения Томской области проводит все необходимые мероприятия по закупке льготных лекарств для своевременного бесплатного обеспечения льготников в соответствии с заявками медицинских организаций. Мы оставляем данный вопрос на постоянном контроле», — подчеркнула Татьяна Соломатина.