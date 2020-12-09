Томские лесозащитники предлагают нарядить елочку в горшке и высадить ее весной

Новости

Движение «Защитим томскую тайгу» объявило о начале традиционной новогодней акции. Волонтеры предлагают нарядить альтернативную живую елочку — приобрести ее в горшке, а весной высадить в грунт.

«В этом году у нас есть целых 100 живых елочек к Новому году. Возможно, что хозяева питомника согласятся достать из под снега ещё, но не факт, так что успеваем. Елочки украсят дом в праздники, а весной Вы сможете высадить деревце, ухаживать за ним и наблюдать его рост и развитие», — рассказали волонтеры.

Все деревца выращены в питомнике «Березкино», им по четыре года, а высота растения — 30-40 сантиметров.

«Забрать ёлочки по предварительной договоренности Вы сможете в районе Академгородка. Возможна доставка при заказе от 10 штук. Цена одной ёлочки 300 рублей. Все елочки в трехлитровых горшках. Пишите на WhatsApp +79609732664», — уточнили волонтеры.