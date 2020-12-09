Добрые новости
09 декабря,
2020
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Новости

Томские лесозащитники предлагают нарядить елочку в горшке и высадить ее весной

Елена Бронникова
Елена Бронникова
5 часов назад

Движение  «Защитим томскую тайгу» объявило о начале традиционной новогодней акции. Волонтеры предлагают нарядить альтернативную живую елочку — приобрести ее в горшке, а весной высадить в грунт.


«В этом году у нас есть целых 100 живых елочек к Новому году. Возможно, что хозяева питомника согласятся достать из под снега ещё, но не факт, так что успеваем. Елочки украсят дом в праздники, а весной Вы сможете высадить деревце, ухаживать за ним и наблюдать его рост и развитие», — рассказали волонтеры.

Томские лесозащитники предлагают нарядить елочку в горшке и высадить ее весной

Все деревца выращены в питомнике «Березкино», им по четыре года, а высота растения — 30-40 сантиметров.


«Забрать ёлочки по предварительной договоренности Вы сможете в районе Академгородка. Возможна доставка при заказе от 10 штук. Цена одной ёлочки 300 рублей. Все елочки в трехлитровых горшках.  Пишите на WhatsApp +79609732664», — уточнили волонтеры.

Томские лесозащитники предлагают нарядить елочку в горшке и высадить ее весной

Растения смогут стоять в тепле 10 дней, потом, как отмечают организаторы, начнут расти. Но роста нужно постараться избежать, чтобы не нарушать биоритмы дерева. Для этого деревья можно вынести на улицу или балкон. Весной елочку можно высадить в почву.



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