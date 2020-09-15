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15 сентября,
2020
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Томские легкоатлеты стали третьими на чемпионате России

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Томские спортсмены привезли две бронзовых медали с чемпионата и первенства России среди юниоров по легкой атлетике, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Челябинске, в них приняли участие 900 спортсменов из 68 регионов страны.

Томские легкоатлеты стали третьими на чемпионате России
Фото: rsport.ria.ru

Студент ТГУ Максим Балашов занял третье место в дистанции на пять километров в возрастной группе до 23 лет. Спортсмен школы олимпийского резерва Андрей Черепнин также стал третьим среди юниоров в забеге на 400 метров с барьерами.


Андрей Черепнин, представляющий областную спортивную школу олимпийского резерва и ДЮСШ № 1, завоевал бронзу среди юниоров на дистанции «400 метров с барьерами».


В финале чемпионата томские атлеты Виктория Погребняк и Дмитрий Разумов заняли шестое и пятое места на разных дистанциях. В последний день соревнований томская команда бежала эстафету 4х400 метров и заняла восьмое место.

Даже восьмое место — дополнительные очки для томской команды. В следующем году ребята будут выступать в первой лиге, что дает возможность заявить больше спортсменов на чемпионат, – отметил председатель областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский. – В целом наши спортсмены в Челябинске выступили на твердую четверку.

Сейчас томские легкоатлеты готовятся к чемпионату России, который будет проходить в Сочи с 19 по 20 сентября. Регион на соревнованиях будут представлять пять спортсменов.

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