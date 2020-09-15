Томские легкоатлеты стали третьими на чемпионате России

Томские спортсмены привезли две бронзовых медали с чемпионата и первенства России среди юниоров по легкой атлетике, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Челябинске, в них приняли участие 900 спортсменов из 68 регионов страны.

Студент ТГУ Максим Балашов занял третье место в дистанции на пять километров в возрастной группе до 23 лет. Спортсмен школы олимпийского резерва Андрей Черепнин также стал третьим среди юниоров в забеге на 400 метров с барьерами.





Андрей Черепнин, представляющий областную спортивную школу олимпийского резерва и ДЮСШ № 1, завоевал бронзу среди юниоров на дистанции «400 метров с барьерами».





В финале чемпионата томские атлеты Виктория Погребняк и Дмитрий Разумов заняли шестое и пятое места на разных дистанциях. В последний день соревнований томская команда бежала эстафету 4х400 метров и заняла восьмое место.