Томские легкоатлеты привезли 41 медаль с чемпионата и первенства Сибири

Томские легкоатлеты привезли 12 золотых, 21 серебряную и 8 бронзовых медалей с чемпионата и первенства Сибири по легкой атлетике. Об этом сообщает областной департамент по физической культуре и спорту. Золото на первенстве среди юношей и девушек до 18 лет выиграли спортсмены томской детско-юношеской спортшколы №1 Никита Гринкевич (1500 метров) и Марк Варечкин (тройной прыжок), а также Екатерина Шмарина из северской ДЮСШ «Лидер» (400 и 800 метров) и Елизавета Терентьева из Асина (тройной прыжок). Еще одно золото томички Ярослава Коток, Ксения Фадеева, Александра Никонова и Мария Сягло завоевали в эстафете 4х400 метров.

Лучшим на первенстве среди юниоров и юниорок до 23 лет стал Валерий Черепнин из томской ДЮСШ №1 (1500 метров).





В рамках чемпионата СФО золотые медали завоевали Дмитрий Разумов и Максим Балашов из ДЮСШ №1 (400 метров, Томск, ТО СШОР), Виктория Погребняк из школы олимпийского резерва (60 метров с барьерами) и Дарья Лунева из северского «Лидера».

В эстафете 4х400 метров среди мужчин золото завоевали томичи Алексей Петров, Дмитрий Разумов, Семен Михайловский и Никита Москвин.





Чемпионат и первенство СФО проходили в Иркутске 16-17 января. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.



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