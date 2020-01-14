Томские коровы получили первую партию новогодних елок

Экоакция «Елки для буренки» стартовала в Томске. Племзавод «Заварзинский» уже получил первые партии новогодних деревьев. Организация «Спецавтохозяйство» доставила в поселок Мирный уже два КАМАЗа елей и пихт. Это остатки деревьев с елочных базаров, сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и защиты окружающей среды.

«Вывозить ели с контейнерных площадок на территории Томска начали сегодня, 14 января, после празднования Старого Нового года. Хвойные деревья нужно оставлять рядом с емкостями для отходов, не помещая внутрь. Предварительно освободите от новогодней мишуры», — говорится в сообщении.



Напомним, ветки и хвоя отслуживших елей и пихт перерабатываются в витаминную муку, которую добавляют в корм стельным коровам и телятам.

