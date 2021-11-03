Мэрия: томские компании через суд обяжут платить за вывоз мусора

Компании Томска, которые не оплачивают вывоз мусора, обяжут оплачивать услуги регионального оператора в судебном порядке, сообщает пресс-служба мэрии.

В числе должников ГСК «Союз», ЖСК «Эколог» ТСЖ «Мелиоративный,14», ЖСК «Стройбыт», ЖСК «Форум 2005», ЖСК «Ясень-2005»,ТСЖ «Беленец», ООО «Наш город» и другие.

«Все юридические лица и индивидуальные предприниматели по требованию 89-ФЗ обязаны иметь договор, и своевременно оплачивать вывоз ТКО. Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны. Остановить рост долга просто – нужно срочно в письменном виде заключить договор на «Обращение с ТКО» и начать своевременно платить за коммунальную услугу. В отдельных случаях для урегулирования вопроса задолженности региональный оператор готов предоставить рассрочку платежей», — приводит пресс-служба слова директора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» Михаила Курилова.

С начала 2021 года в отношении юридических лиц Томска, которые не оплачивают услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, в судебные инстанции направлены претензии на сумму более 15 млн рублей. В октябре в отношении таких неплательщиков вынесены решения в пользу регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на общую сумму 5,4 млн рублей.