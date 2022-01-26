Томские коммунальщики попали в клип «Ленинграда»

Сотрудники одной из томских управляющих компаний, лопатами защищавшие машину во дворе от сосулек, попали в клип группы «Ленинград». В нем музыканты под свою новую песню смонтировали кадры из разных городов России, где люди поскальзываются на льду и попадают под горы падающего с крыш снега.

Видео с тремя мужчинами, которые прикрывают стоящую возле дома машину лопатами, пока четвертый сбивает с крыши сосульки, появилось в соцсетях 2 ноября. Его выложил оператор и фотокорреспондент ТВ2 Александр Сакалов, действие происходит у дома на Елизаровых, 53.

«Не удалось найти хозяина, чтобы он отогнал машину. А сосульки были рядом с подъездом, их однозначно нужно было убирать, чтобы они не упали никому на голову», — рассказали ТВ2 в управляющей компании, обслуживающей дом.

Напомним, 15 января «Ленинград» выпустил клип с критикой работы коммунальных служб Санкт-Петербурга. Претензии касались в первую очередь уборки снега и вывоза мусора (с начала 2022 года в городе стартовала мусорная реформа, новый оператор не справляется с объемами, отходы начали скапливаться а во дворах).

После этого ведущий канала «Штаб» и соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев связал критику Сергеем Шнуровым петербургских властей с кампанией по дискредитации губернатора Александра Беглова. По словам Низовцева, такую кампанию запустил приближенный к президенту России бизнесмен Евгений Пригожин по причине того, что местные власти «решили не пускать его кадров» в Законодательное собрание города.