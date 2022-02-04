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Томские колонии за год заработали больше 17 млн рублей

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Томские учреждения ФСИН за 2021 год заработали 17,43 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Деревообработка, металлообработка, полимерные и швейные цеха, сельское хозяйство, животноводство, изготовление продуктов питания — основные виды деятельности ведомственных учреждений УФСИН. В прошлом году выпущено 38 новых видов изделий, среди которых — лопаты для уборки снега, рамки для металлоискателей, пластиковые ящики для рассады и рабочие комбинезоны», — рассказывают в УФСИН.

Заключенные выпустили товаров на 321 млн рублей, продали его на 17, 4 млн рублей. Кроме того, осужденные уже два года работают на благоустройстве городских скверов, парков, дворов. В прошедшем году они начали изготавливать контейнеры для раздельного сбора мусора и твердых отходов, в пандемию - шить защитные комбинезоны для медработников.

Отметим, по итогам прошлого года томские колонии заработали чуть больше - 17,5 млн рублей. В 2020 осужденные также обрабатывали металл, шили защитные маски, ухаживали за скотом и даже в Крещение продавали колбасу собственного производства на ярмарке.

По данным ФСИН, на 1 января 2022 года в томских колониях и следственных изоляторах находятся 3 864 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При этом в ведомстве отмечают, что за последние годы наметилась тенденция снижения численности, а в сравнении с 2020 количество осужденных и обвиняемых уменьшилось на 4%.

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