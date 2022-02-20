Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские колонии планируют открыть в городе магазин товаров широкого потребления
Новости

Томские колонии планируют открыть в городе магазин товаров широкого потребления

ТВ2 ТВ2

Управление федеральной службы исполнения наказаний в Томской области планирует открыть городской магазин товаров широкого потребления, сообщает пресс-служба региональной администрации. Это поможет развитию производства, расширению рынка сбыта и увеличению числа рабочих мест для осужденных.

Основной ассортимент на прилавках составят продукты — свежие овощи, мясо, соки, крупы, соленья, а также готовые рационы питания. Уточним, производственные мощности УФСИН позволяют выпускать до 600 литров плодово-ягодных соков в смену, более трех тонн гороховой, пшеничной, перловой и ячневой круп, а также около четырех тысяч порций готовых обедов. Состояние объектов и технологических процессов соответствуют требованиям СанПиН и технических регламентов Таможенного союза.

Конкретное место в Томске под магазин еще не определено — этот вопрос в ближайшее время рассмотрит областной департамент потребительского рынка. Специалисты также планируют встречи с руководством крупных торговых сетей по вопросу реализации через их магазины овощной продукции из томских колоний. Помимо этого томское управление ФСИН могут включить в перечень субъектов, которым оказывают меры региональной поддержки по программам производства сельхозпродукции и промпереработки. Этот вопрос рассмотрит департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Уточняется, что подобный опыт магазинов от УФСИН уже реализован в Перми, где помимо продуктов питания можно купить мебель, сувениры, швейную продукцию, изделия дерево- и металлообработки.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.