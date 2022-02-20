Томские колонии планируют открыть в городе магазин товаров широкого потребления

Управление федеральной службы исполнения наказаний в Томской области планирует открыть городской магазин товаров широкого потребления, сообщает пресс-служба региональной администрации. Это поможет развитию производства, расширению рынка сбыта и увеличению числа рабочих мест для осужденных.

Основной ассортимент на прилавках составят продукты — свежие овощи, мясо, соки, крупы, соленья, а также готовые рационы питания. Уточним, производственные мощности УФСИН позволяют выпускать до 600 литров плодово-ягодных соков в смену, более трех тонн гороховой, пшеничной, перловой и ячневой круп, а также около четырех тысяч порций готовых обедов. Состояние объектов и технологических процессов соответствуют требованиям СанПиН и технических регламентов Таможенного союза.

Конкретное место в Томске под магазин еще не определено — этот вопрос в ближайшее время рассмотрит областной департамент потребительского рынка. Специалисты также планируют встречи с руководством крупных торговых сетей по вопросу реализации через их магазины овощной продукции из томских колоний. Помимо этого томское управление ФСИН могут включить в перечень субъектов, которым оказывают меры региональной поддержки по программам производства сельхозпродукции и промпереработки. Этот вопрос рассмотрит департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Уточняется, что подобный опыт магазинов от УФСИН уже реализован в Перми, где помимо продуктов питания можно купить мебель, сувениры, швейную продукцию, изделия дерево- и металлообработки.