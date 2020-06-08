Томские кладбища повторно обработали от клещей

Как сообщает мэрия, перед праздником Святой Троицы «Служба городских кладбищ» совместно с подрядчиком департамента дорожной деятельности повторно обработали кладбища от клещей и грызунов.
Также сотрудники кладбища использовали время режима самоизоляции и провели уборку территорий, благоустроили места захоронений участников Великой отечественной войны, отмечают в городской администрации.
«С 19 мая все муниципальные кладбища открыты для посещения. Многие томичи, которые приходят навести порядок на могилах своих близких, берут у нас инвентарь для работы. С учетом этого мы обработали антибактериальными средствами грабли, метлы, лопаты и прочее. Тем не менее, мы просим томичей по возможности использовать на кладбищах и средства индивидуальной защиты», - отметила директор «Службы городских кладбищ» Елена Гарус.
Отметим, обработка общественных городских пространств, по информации мэрии, стартовала 21 апреля. Тогда в ночное время обработали территорию у Белого озера, Ново-Соборной площади, окрестностей Мавлюкеевского озера, Южного кладбища и сквера памяти жертв политических репрессий. В этих же числах началась обработка Лагерного сада. Всего в этом году после рекомендации Роспотребнадзора и энтомологической оценки в план обработки вошли 45 городских территорий. Ранее томичи жаловались небезопасность общественных пространств Томска. Клещи присасывались в Буфф-саду, на Иркутском тракте.
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