Томские кинопрокатчики просят губернатора открыть кинотеатры

Руководители кинотеатров Томска и Северска просят губернатора Сергея Жвачкина снять запрет на их деятельность. Открытое письмо к главе региона подписали управляющие кинотеатров «Kinopolis», «Киномакс», «GoodwinCinema», «Октябрь», «Мир» и кинозала развлекательного центра «Fакел». Кинопрокатчики пишут, что готовы выполнять любые рекомендации Роспотребнадзора. Например, продавать билеты онлайн и контролировать санитарный режим сотрудников.

«Отрасль кинопроката находится в вынужденном простое с 28 марта 2020 года, что сопряжено с колоссальными экономическими потерями кинотеатров, — говорится в сообщении. — В наших кинотеатрах трудоустроены сотни сотрудников, лишившихся привычного уровня доходов. В то время как в Москве, в Ленинградской области, Волгодонске, Щёлково, Кургане, Курске, Ростове-на-Дону, Ростове, Туле, Ульяновске и других регионах России вновь открываются кинотеатры и зрители имеют возможность познакомиться с новыми, в том числе российскими, премьерами, жители Томской области такой возможности по-прежнему лишены. Кинотеатры имеют возможность соблюдать более комплексные меры безопасности и эпидемиологические требования в сравнении со многими спортивно-досуговыми учреждениями. Мы готовы реально, а не формально выполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора, а именно: соблюдение дистанции между зрителями, «шахматная» рассадка, ограничение максимальной численности зрителей на сеансе, разделение потоков зрителей при входе и выходе посредством использования запасных выходов, увеличенный интервал между сеансами для более тщательной санитарной обработки залов, усиленный санитарный режим сотрудников, бесконтактная оплата билетов online и offline в кассе, бесконтактный контроль входа в зал.





Для своевременного привлечения кинозрителей и стимулирования интереса к выходу в прокат в кинотеатрах российских фильмов и других премьер очень важно заблаговременно начать информирование кинозрителей о дате открытия кинотеатров Томской области, а также дать возможность техническим и хозяйственным службам кинотеатров подготовиться к работе после простоя, вызванного приостановкой деятельности кинотеатров на период карантина. Ежедневно мы получаем огромное количество звонков и вопросов от наших зрителей о возобновлении работы кинотеатров, но сами находимся в неведении. Просим на очередном заседании оперативного штаба рассмотреть вопрос о снятии запрета на деятельность кинотеатров в Томской области».





Отмечается, что в настоящий момент обращение доставлено в приемную областной администрации.