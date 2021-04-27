Добрые новости
27 апреля,
2021
1
фото
Новости

Томские кикбоксеры привезли медали с чемпионата и первенства России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские кикбоксеры привезли две медали с чемпионата и первенства России. Соревнования прошли в Красноярске, в них приняли участие 760 спортсменов из 58 регионов страны. сообщает областной департамент по культуре и спорту.

призеры соревнований с тренером Семеном Ануфриевым
призеры соревнований с тренером Семеном Ануфриевым

Томскую область на турнире представляли Вячеслав Манохин и Екатерина Коблякова. В своих категориях они завоевали бронзовые медали. К соревнованиям спортсменов готовили Илья Афонин, Семен Ануфриев, Кристина Субуханкулова, Иван Иконников, Виктор Лобынцев и Денис Мещеряков.


В мае Вячеслав Манохин и Екатерина Коблякова будут представляться Томскую область на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. Соревнования будут проходить с 3 по 9 мая в Челябинске.


«Вернувшись с соревнований, спортсмены сразу включатся в подготовку к этому турниру, к которому на данный момент готовится большая часть нашей команды», — пишет в соцсетях тренер кикбоксеров Семен Ануфриев. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.