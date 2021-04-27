Томские кикбоксеры привезли медали с чемпионата и первенства России

Томские кикбоксеры привезли две медали с чемпионата и первенства России. Соревнования прошли в Красноярске, в них приняли участие 760 спортсменов из 58 регионов страны. сообщает областной департамент по культуре и спорту.

Томскую область на турнире представляли Вячеслав Манохин и Екатерина Коблякова. В своих категориях они завоевали бронзовые медали. К соревнованиям спортсменов готовили Илья Афонин, Семен Ануфриев, Кристина Субуханкулова, Иван Иконников, Виктор Лобынцев и Денис Мещеряков.





В мае Вячеслав Манохин и Екатерина Коблякова будут представляться Томскую область на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. Соревнования будут проходить с 3 по 9 мая в Челябинске.







«Вернувшись с соревнований, спортсмены сразу включатся в подготовку к этому турниру, к которому на данный момент готовится большая часть нашей команды», — пишет в соцсетях тренер кикбоксеров Семен Ануфриев.

