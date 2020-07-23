Томские кедры могут умереть из-за глобального потепления

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В редакцию ТВ2 обратились жители сел Ярское и Протопопово с просьбой узнать, что случилось с их припоселковыми кедровниками, почему они стали желтеть и сохнуть.

Фото: Игорь Храпов

За комментарием мы обратились к главному научному сотруднику Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Сергею Горошкевичу. По его мнению вредители, которые последнее время нападают на кедры, это вторичное явление. Первичным является глобальное потепление из-за которого кедры начали болеть.

«Мы с вами находимся на южной границе ареала кедра, — поясняет Сергей Горошкевич .— Дальше Курлека по дороге вы уже не увидите ни одного кедра. Это значит, что здесь растут последние южные кедры. Дальше начинается лесо-степная зона с березками вдоль дороги. И при изменении климатических условий, при потеплении, понятно, что эта зона наиболее уязвима. Сейчас у нас уже реально не тот климат, который нужен кедру. Если бы современный климат был не последние 25 лет, а держался уже, скажем, лет 100-200, то кедр бы давно уже вымер».

Припоселковые кедровники, которые сейчас больше всего сохнут, по словам Горошкевича, страдают из-за того, что они вдобавок ко всему не природные, а рукотворные. Поэтому они больше подвержены болезням. Кедровники в Протопопово, Зоркальцево и так далее, они полуестественные. «Если бы человек не вмешивался, то кедровников было бы значительно меньше. Кедрам специально создавались благоприятные условия – все остальные породы просто вырубались. Уровень естественно отбора был меньше, чем в природе. Например, если в природе выживает один кедр из миллиона(кедр за свою жизнь производит миллион семян), то в припоселковых кедровниках выживает один из тысячи. Кроме того кедровники создавались там, где человеку удобно. У нас в южной зоне природный кедр есть только в долинах у рек во влажных местах. А припоселковые кедровники созданы в более сухих местах. Поэтому они от потепления первыми и страдают».

По мнению Горошкевича, если кедр специально посадить и ухаживать за ним, то, конечно, он будет расти. Когда речь идет про большие кедровники, десятками гектаров, то химическая обработка деревьев может принести больше вреда, чем пользы. «Это уже умирающие деревья. Поэтому на них и напал короед, и поэтому они сохнут. Здесь как с коронавирусом, когда в группе риска прежде всего оказываются пожилые люди с хроническими заболеваниям. Так и с кедрами».