Томские кафе и рестораны перейдут на удаленный режим работы из-за пандемии

С 28 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут работать только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос они должны закрыться до 5 апреля.

Еще вчера томские кафе и рестораны не стали закрываться из-за пандемии коронавируса. Они продолжили работу при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер.





Ранее томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения. Сейчас к акции присоединились уже 15 кафе и ресторанов. Это:





Дыхание вока, 34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe, пр. Ленина, 22

34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe, пр. Ленина, 22 Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр. Фрунзе, 90

50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр. Фрунзе, 90 Птичка , 909-929, @ptichkacafe, пр. Ленина, 81/1

, 909-929, @ptichkacafe, пр. Ленина, 81/1 Кофейня Pumpkin , +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110

, +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110 Санта-Моника , 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулева, 26

, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулева, 26 Хлеб-соль , 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а

, 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а Грильница , 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр. Ленина, 74

, 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр. Ленина, 74 Ресторан ИТАLY , 22-78-77, @italy_tomsk, ул. Белинского, 28/1

, 22-78-77, @italy_tomsk, ул. Белинского, 28/1 СчастьЕсть , 57-15-57, @schastiest_cafe, ул. Белинского, 28/1

, 57-15-57, @schastiest_cafe, ул. Белинского, 28/1 Студия вкуса «Лофт» и гастро-кафе «Софт Лофт» , 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б

, 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б Prado, 200-810 , prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15

, prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15 Вышка , 60-96-39, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, ул. Усова, 11б, круглосуточно, ул. Лыткина, 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ «Манеж».

, 60-96-39, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, ул. Усова, 11б, круглосуточно, ул. Лыткина, 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ «Манеж». Карл у Клары , 97-99-87, @karl.u.klary, пр. Кирова, 51б

, 97-99-87, @karl.u.klary, пр. Кирова, 51б ПастаМама , 526-111, @positiveeating_tomsk, пр. Ленина, 121

, 526-111, @positiveeating_tomsk, пр. Ленина, 121 Dolce, 200-977, @dolce_tsk, пр. Ленина, 97





По информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).





В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах.



Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.









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