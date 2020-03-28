Томские кафе и рестораны перейдут на удаленный режим работы из-за пандемии
Кафе, рестораны и иные предприятия общественного питания Томской области перейдут на режим дистанционной торговли, сообщают в региональном оперативном штабе.
С 28 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут работать только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос они должны закрыться до 5 апреля.
Еще вчера томские кафе и рестораны не стали закрываться из-за пандемии коронавируса. Они продолжили работу при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер.
Ранее томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения. Сейчас к акции присоединились уже 15 кафе и ресторанов. Это:
- Дыхание вока, 34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe, пр. Ленина, 22
- Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр. Фрунзе, 90
- Птичка, 909-929, @ptichkacafe, пр. Ленина, 81/1
- Кофейня Pumpkin, +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110
- Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулева, 26
- Хлеб-соль, 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а
- Грильница, 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр. Ленина, 74
- Ресторан ИТАLY, 22-78-77, @italy_tomsk, ул. Белинского, 28/1
- СчастьЕсть, 57-15-57, @schastiest_cafe, ул. Белинского, 28/1
- Студия вкуса «Лофт» и гастро-кафе «Софт Лофт», 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б
- Prado, 200-810, prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15
- Вышка, 60-96-39, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, ул. Усова, 11б, круглосуточно, ул. Лыткина, 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ «Манеж».
- Карл у Клары, 97-99-87, @karl.u.klary, пр. Кирова, 51б
- ПастаМама, 526-111, @positiveeating_tomsk, пр. Ленина, 121
- Dolce, 200-977, @dolce_tsk, пр. Ленина, 97
По информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).
В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах.
Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.
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