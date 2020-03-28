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28 марта,
2020
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Томские кафе и рестораны перейдут на удаленный режим работы из-за пандемии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Кафе, рестораны и иные предприятия общественного питания Томской области перейдут на режим дистанционной торговли, сообщают в региональном оперативном штабе. 

Томские кафе и рестораны перейдут на удаленный режим работы из-за пандемии

С 28 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут работать только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос они должны закрыться до 5 апреля.

Еще вчера томские кафе и рестораны не стали закрываться из-за пандемии коронавируса. Они продолжили работу при  условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер. 


Ранее томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения. Сейчас к акции присоединились уже 15 кафе и ресторанов. Это:



По информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).


В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах. 


Каникулы в школах продляются до 5 апреля.  С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.



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