Томские кафе и рестораны не будут закрываться из-за пандемии коронавируса

Рестораны, кафе и торговые центры, работающие в Томской области, продолжат работу при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер. Ранее Правительство опубликовало приказ, в котором говорилось о прекращении работы этих заведений с 28 марта по 5 апреля.
Ранее томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения. Сейчас к акции присоединились уже 15 кафе и ресторанов. Это:
- Дыхание вока, 34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe,пр-т Ленина, 22
- Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр-т Фрунзе, 90
- Птичка, 909-929, @ptichkacafe, пр-т Ленина, 81/1
- Кофейня Pumpkin, +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110
- Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулёва 26.
- Хлеб-соль, 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а
- Грильница, 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр-т Ленина, 74
- Ресторан ИТАLY, 22-78-77,@italy_tomsk, ул. Белинского 28/1;
- СчастьЕсть, 57-15-57, @schastiest_cafe, ул. Белинского 28/1;
- Студия вкуса «Лофт» и гастро-кафе «Софт Лофт», 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б.
- Prado, 200-810, prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15;
- Вышка, 60-96-39, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, Усова 11б, круглосуточно, Лыткина 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ Манеж.
- Карл у Клары, 97-99-87, @karl.u.klary, пр. Кирова 51б
- ПастаМама, 526-111, @positiveeating_tomsk, пр-т Ленина, 121
- Dolce, 200-977, @dolce_tsk, пр-т Ленина, 97
По информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).
В Томске официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. О первом сообщили 18 марта, о втором стало известно 26 марта. В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Население призывают оставаться дома и не посещать места скопления людей.
Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.