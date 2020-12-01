Томские и пермские ученые разработали «броню» для автомобилей

Ученые томского Политеха вместе с пермскими коллегами разработали новый прочный материал. Исследователи считают, что его можно будет использовать как «броню» для транспорта или строительный материал.

Свойства материала определяются соотношением элементов — прочного шпинельного ядра, пироксеновой оболочки, стеклосвязки — и их размеров, — цитирует пресс-служба ТПУ профессора-консультанта Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера Владимира Верещагина. — Мы предложили сферолито-сетчатую модель структуры, позволяющую прогнозировать свойства. В результате у материала предельно низкий коэффициент износа, высокая термическая стойкость (до 750°С) и рассеивающая способность к механическому удару.

Для создания материала не нужны редкие, дорогие и токсичные компоненты: он одержит оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца, кальция, натрия, калия, хрома и ванадия и серу.





Чтобы получить материал, ученые смешали компоненты и обработали сырье при температуре более 1400 °С, а затем постепенно охладили в течение 15 часов. Эксперименты показали, что материал распределяет энергию разрушения внутри себя и в 15 раз дольше противостоит износу, чем металл, а по прочности он крепче природного камня.





Специалист из Пермского политеха Анна Игнатова считает, что из нового материала можно делать защитные плиты для корпуса машин или поездов. Разработку также можно использовать для создания тротуарной плитки, бордюров или фонтанов, а также делать из нее взрывобезопасные контейнеры для аэропортов, вокзалов и метро.







Свою разработку ученые уже запатентовали. Подробнее о свойствах материала можно почитать в журнале

«Материаловедение».



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