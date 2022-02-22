Томские хирургии провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

Хирурги Томского областного онкодиспансера впервые в ходе операции по удалению молочной железы провели одномоментную реконструкцию за счет собственного биологического материала пациентки. До этого всегда устанавливался имплант, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».
В онкологический диспансер обратилась пациентка с диагнозом рак молочной железы. Ей была показана подкожная мастэктомия с удалением лимфоузлов. Но уже во время операции хирурги приняли решение об использовании новой методики по одномоментной реконструкции.
«Был выполнен забор материала из области живота пациентки и после специальной фильтрации воссоздали объем молочной железы. Эта инновационная технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект, а также избежать многих послеоперационных осложнений, как при одномоментной установке импланта», — объясняет пластический хирург Илья Казанцев.
Он отметил, что такой метод реконструкции пока не зафиксирован в научных источниках. Через три-шесть месяцев пациентке предстоит вторая часть реконструкции, когда на место биоматериала будет установлен имплант.
Длительность операции составила около 2,5 часов. В настоящее время состояние пациентки стабильное, она проходит этап восстановления в условиях стационара.