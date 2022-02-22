Томские хирургии провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

Хирурги Томского областного онкодиспансера впервые в ходе операции по удалению молочной железы провели одномоментную реконструкцию за счет собственного биологического материала пациентки. До этого всегда устанавливался имплант, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

В онкологический диспансер обратилась пациентка с диагнозом рак молочной железы. Ей была показана подкожная мастэктомия с удалением лимфоузлов. Но уже во время операции хирурги приняли решение об использовании новой методики по одномоментной реконструкции.