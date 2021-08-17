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Главная Новости Томские хирурги удалили у пациента опухоль глотки размером с яйцо
Новости

Томские хирурги удалили у пациента опухоль глотки размером с яйцо

ТВ2
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50 минут назад

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии томской ОКБ прооперировали мужчину и удалили ему новообразование в глотке размером 4*3 см, из-за которого он не мог дышать, сообщает Облздрав.

«К нам обратился пациент с жалобами на то, что в области глотки ему что-то мешает дышать и принимать пищу, также он отмечал изменение голоса. Мы провели обследование и диагностировали доброкачественное новообразование задней стенки глотки, оно находилось за миндалиной», — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Мокроусов.

Операцию проводила заведующая отделением и врач-челюстно-лицевой хирург Ольга Олеговна Ильина. Она длилась около двух часов. Опухоль удалили под общим наркозом, по размеру она сравнима с куриным яйцом. По словам специалистов, такая патология очень редко встречается.

К этому дню пациент завершил лечение в стационаре и выписался, наблюдаться дальше будет амбулаторно.

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