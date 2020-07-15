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15 июля,
2020
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Томские хирурги удалили пациентке опухоль размером с кулак

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Хирурги-колопроктологи Томской областной клинической больницы провели операцию по удалению сложной злокачественной опухоли. Двухчасовая операция прошла успешно, 70-летняя пациентка идет на поправку.

Томские хирурги удалили пациентке опухоль размером с кулак

«Опухоль была размером с кулак крупного мужчины. Но для нас это не «рекорд»: самой крупной в хирургической практике нашего отделения была опухоль в диаметре 35 сантиметров. Учитывая современные технологии выполнения операций, даже после таких сложных манипуляций восстановительный период протекает достаточно быстро», — рассказал заведующий отделением, главный внештатный специалист-колопроктолог облздрава Юрий Касьянов.


Ежегодно в отделении колопроктологии ТОКБ проводится около 50 операций при онкологических заболеваниях толстой и прямой кишки, помимо прочих хирургических вмешательств.

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