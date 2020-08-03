Томские хирурги спасли глаз 10-летнему ребенку

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы сделали сложную операцию по реконструкции глаза ребенку. Благодаря ей 10-летний мальчик смог сохранить зрение, сообщают в официальном Телеграм-канале департамента здравоохранения Томской области. Ребенок поранился осколком стекла и получил травму.

Специалисты проделали ювелирную работу, — комментирует заведующая офтальмологическим медицинским центром Ирина Елманова. — Хирурги провели операцию, направленную на реконструкцию передней камеры правого глаза и восстановление его правильной анатомии.

Сложную операцию провели офтальмохирург Алексей Екимов и завотделением анестезиологии-реанимации Сергей Козыренко. Все манипуляции выполнялись внутри глаза с использованием микроскопа и микрохирургических инструментов.





По словам завотделением, врачам удалось добиться хорошего результата. Возможно, мальчику будет необходим второй этап лечения, но главное, что он видит.





Сейчас ребенок наблюдается амбулаторно у детского офтальмолога медицинского офтальмологического центра ТОКБ.