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03 августа,
2020
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Новости

Томские хирурги спасли глаз 10-летнему ребенку

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы сделали сложную операцию по реконструкции глаза ребенку. Благодаря ей 10-летний мальчик смог сохранить зрение, сообщают в официальном Телеграм-канале департамента здравоохранения Томской области. Ребенок поранился осколком стекла и получил травму.  

Телеграм-канал @oblast_zdorovya
Телеграм-канал @oblast_zdorovya

Специалисты проделали ювелирную работу, — комментирует заведующая офтальмологическим медицинским центром Ирина Елманова. — Хирурги провели операцию, направленную на реконструкцию передней камеры правого глаза и восстановление его правильной анатомии. 

Сложную операцию провели офтальмохирург Алексей Екимов и завотделением анестезиологии-реанимации Сергей Козыренко. Все манипуляции выполнялись внутри глаза с использованием микроскопа и микрохирургических инструментов.


По словам завотделением, врачам удалось добиться хорошего результата. Возможно, мальчику будет необходим второй этап лечения, но главное, что он видит.


Сейчас ребенок наблюдается амбулаторно у детского офтальмолога медицинского офтальмологического центра ТОКБ.

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