Томские хирурги сделали «пластику» трехлетней девочке с опухолью на лице

Как сообщает Telegram-канал «Область здоровья», ребенок родился в 2017 году с сосудистой опухолью на левой щеке, у нее была редкая патология — кавернозная гемангиома. В первые недели жизни опухоль выросла до 15 сантиметров и стала занимать практически всю левую половину лица. Врачи на консилиуме решили провести операцию экстренно ребенку, который тогда весил чуть больше килограмма. Пластические хирурги совместно с анестезиологами перинатального центра удалили опухоль. Сейчас девочке три года и врачи провели вторую операцию – реконструктивно-эстетическую.

Пластические хирурги томской ОКБ провели вторую, эстетическую операцию девочке, которая три года назад родилась с опухолью на лице.

«Первая операция проводилась по жизненным показаниям, а сейчас выполнялась коррекция рубцов левой половины лица и угла рта слева. Мы с пластическим хирургом Виктором Ивановичем Серяковым произвели разъединение рубцов, дали возможность для движений угла рта слева и с помощью жирового лоскута заместили послеоперационный дефект угла нижней челюсти слева», –рассказал профессор, главный внештатный пластический хирург СФО и Томской области, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Александр Цуканов.





Девочке предстоит пережить еще одну, третью операцию — липолифтинг. Ее можно будет провести, когда девочке исполнится 5-6 лет, так как это сложная методика, суть которой заключается в трансплантации жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Медики говорят, что с помощью собственного жира ребенка хирурги могут «сгладить» дефект мягких тканей на левой щеке. Все эти операции хирурги провели бесплатно – по программе ОМС.





«Женя – чудо-ребенок, осенью она пойдет в садик, она молодец, общительная. Благодарю хирургов, которые оперировали Женю, особенно нашего первого хирурга Цуканова Александра Ивановича – это доктор от Бога! Прошло несколько часов после операции, но уже сейчас видно, что результат есть», — говорит мама девочки Наталья Шевченко из села Могочино Молчановского района.





В облздраве отмечают, что в 2019 году специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ выполнили больше тысячи операций. Самым маленьким пациентом отделения стал младенец в возрасте 12 дней с травмой кисти.