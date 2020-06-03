Томские хирурги провели редкую операцию и реконструировали веко пациентке с опухолью

Хирурги отделения реконструктивной и пластической хирургии ОКБ провели редкую операцию по удалению опухоли с века и восстановили его, сейчас женщина готовится к выписке, сообщает Облздрав.





«Пациентка обратила внимание на изменения ресничного края века четыре года назад. В последнее время глаз стал краснеть и воспаляться. После проведенной диагностики ей был поставлен диагноз - базально-клеточная карцинома: опухоль, которая редко метастазирует, но «съедает» все на своём пути, стремясь прорастать вглубь», — рассказал лечащий врач пациентки, пластический хирург Илья Казанцев.





Когда диагноз стал очевиден, пациентку срочно направили к офтальмологу, а оттуда она отправилась в отделение реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ. Врачи приняли решение провести широкое иссечение опухоли и в это же время реконструировать нижнее веко.

