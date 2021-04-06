Томские хирурги ОКБ прооперировали годовалого ребенка с редкой аномалией​ уха

Специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии ОКБ прооперировали годовалого ребенка, у которого была врожденная патология правого уха.​ ​

«У Антона врожденная аномалия развития ушной раковины, характеризующаяся ее массивной деформацией (скручиванием) и недостатком хрящевого каркаса верхнего полюса ушной раковины, что негативно влияет не только на эстетическую составляющую, но и на восприятие слуха правым ухом», — сообщил главный внештатный пластический хирург Сибирского федерального округа и Томской области, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ, профессор Александр Цуканов.





Он отметил, что хирургическая коррекция данной патологии выполняется в несколько этапов.





«Сегодня мы восстановили анатомическую форму правой ушной раковины, переместили ее в правильное анатомическое положение и выполнили реконструкцию верхнего полюса ушной раковины. В дальнейшем (через 2-3 года), когда ребенок подрастет и увеличится объем мягких тканей лицевого скелета, будет выполнена докоррекция объема хрящевого скелета ушной раковины и формирование анатомических завитков и противозавитков наружного уха с эстетической целью», — сказал он.





В 2020 году в ОКБ прооперировали полугодовалого ребенка с травмой пальца кисти.





«Среди наших пациентов около 8-10% — это дети, в том числе и младенцы, имеющие дефекты кистей, стоп и пороки развития челюстно-лицевой области. Чем раньше сделать операцию, тем меньше будет последствий для развития и психики ребенка. Детей мы оперируем давно и успешно, квалификация специалистов, необходимое оборудование и​ качественные расходные материалы позволяют нам успешно выполнять эти операции», – уточнил врач.





В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и частичную отмену плановой хирургической помощи, пластические хирурги учреждения выполнили 1251 операцию.