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06 апреля,
2021
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Новости

Томские хирурги ОКБ прооперировали годовалого ребенка с редкой аномалией​ уха

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии ОКБ прооперировали годовалого ребенка, у которого была врожденная патология правого уха.​ ​ 

Томские хирурги ОКБ прооперировали годовалого ребенка с редкой аномалией​ уха

«У Антона врожденная аномалия развития ушной раковины, характеризующаяся ее массивной деформацией (скручиванием) и недостатком хрящевого каркаса верхнего полюса ушной раковины, что негативно влияет не только на эстетическую составляющую, но и на восприятие слуха правым ухом», — сообщил главный внештатный пластический хирург Сибирского федерального округа и Томской области, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ, профессор Александр Цуканов.


Он отметил, что хирургическая коррекция данной патологии выполняется в несколько этапов.


«Сегодня мы восстановили анатомическую форму правой ушной раковины, переместили ее в правильное анатомическое положение и выполнили реконструкцию верхнего полюса ушной раковины. В дальнейшем (через 2-3 года), когда ребенок подрастет и увеличится объем мягких тканей лицевого скелета, будет выполнена докоррекция объема хрящевого скелета ушной раковины и формирование анатомических завитков и противозавитков наружного уха с эстетической целью», — сказал он.


В 2020 году в ОКБ прооперировали полугодовалого ребенка с травмой пальца кисти.


«Среди наших пациентов около 8-10% — это дети, в том числе и младенцы, имеющие дефекты кистей, стоп и пороки развития челюстно-лицевой области. Чем раньше сделать операцию, тем меньше будет последствий для развития и психики ребенка. Детей мы оперируем давно и успешно, квалификация специалистов, необходимое оборудование и​ качественные расходные материалы позволяют нам успешно выполнять эти операции», – уточнил врач.


В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и частичную отмену плановой хирургической помощи, пластические хирурги учреждения выполнили 1251 операцию.

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