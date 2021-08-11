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Главная Новости Томские гребцы привезли семь медалей с чемпионата и первенства России
Новости

Томские гребцы привезли семь медалей с чемпионата и первенства России

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
14 минут назад

Чемпионат и первенство по народной гребле прошли в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Томские спортсмены завоевали на соревнованиях семь медалей, сообщает областной департамент по физической культуре и спорту. 

Автор:  пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В рамках чемпионата России томские гребцы четыре раза заняли призовые места. Ольга Халалеева победила в дисциплине «одиночка» и взяла вместе с напарницей серебро среди «двоек». Юлия Волгина в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга стала первой среди «двоек» и заняла второе место среди «одиночек». Обе томские спортсменки тренируются под руководством Валентины Якименко.

По итогам трех дней первенства России награды заработали воспитанники томской ДЮСШ №16. Александр Воеводин взял золото в классе судов «одиночка». Серебряные медали завоевал экипаж в составе Семена Воякина и Михаила Сеня. Екатерина Василькина и Дарья Анисимова стали третьими среди «двоек». Тренируют гребцов Марина Анисимова и Константин Киргисаров.

Автор:  облдепартамент по молодежной политике, физической культуре и спорту

Народная гребля — соревнования на специальных шлюпках-одиночках и шлюпках-двойках с рулевым. Спортивные лодки для соревнований по народной гребле отличаются неподвижным сиденьем и наибольшей устойчивостью на воде. Соревнования по народной гребле проходят на «гладкой воде» в акваториях озер и нешироких рек. Правила схожи с правилами проведения соревнований по академической гребле. В одном заезде по народной гребле одновременно может стартовать не более десяти экипажей.

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