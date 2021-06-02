Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы

С соревнований, которые проходили в Казани, томские атлеты привезли семь медалей разного достоинства, а пятеро стали членами сборной России.





В рамках чемпионата томич Дмитрий Черкашин стал серебряным призером в дисциплине «двоеборье» в весе 85 кг. Валерий Павлов в весовой категории 78 кг занял третье место в той же дисциплине.





«На первенстве Европы среди юниоров и юниорок Дмитрий Черкашин взял золотую медаль, Иван Черкашин дважды стал серебряным призером, Иван Дударев завоевал серебро, а Виктория Насонова – бронзу», — уточнили в областной администрации.





Кроме того, международный союз гиревого спорта признал томского судью Романа Зайнулина лучшим судьей-информатором.





Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 15 стран.