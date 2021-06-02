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02 июня,
2021
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Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С соревнований, которые проходили в Казани, томские атлеты привезли семь медалей разного достоинства, а пятеро стали членами сборной России.


В рамках чемпионата томич Дмитрий Черкашин стал серебряным призером в дисциплине «двоеборье» в весе 85 кг. Валерий Павлов в весовой категории 78 кг занял третье место в той же дисциплине.


«На первенстве Европы среди юниоров и юниорок Дмитрий Черкашин взял золотую медаль, Иван Черкашин дважды стал серебряным призером, Иван Дударев завоевал серебро, а Виктория Насонова – бронзу», — уточнили в областной администрации.


Кроме того, международный союз гиревого спорта признал томского судью Романа Зайнулина лучшим судьей-информатором.


Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 15 стран.

Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы
Фото: администрация Томской области
Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы
Фото: администрация Томской области
Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы
Фото: администрация Томской области
Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы
Томские гиревики выиграли медали чемпионата и первенства Европы
Фото: администрация Томской области
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