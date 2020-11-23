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23 ноября,
2020
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Новости

Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, участие в которых приняли спортсмены из 18 стран. В составе сборной команды России соревновались пятеро томичей, трое из них завоевали золотые медали.


В первый день турнира Дмитрий Черкашин стал обладателем золотой медали в классическом двоеборье в категории 85 килограммов с результатом: толчок ― 148, рывок ― 195, сумма ― 245.5 кг. Спортсмена тренирует Николай Тимофеев.


Также на первенстве мира томичи завоевали золотые медали в упражнении «толчок гирь по длинному циклу». Иван Дударев (тренер – Валерий Павлов) стал лучшим в весе свыше 95 кг с результатом 71 подъем. Иван Черкашин (тренер — Николай Тимофеев) завоевал первое место в категории 85 кг (результат — 83 подъема). Даниил Янголенко (тренер – Владимир Полянский) выиграл «серебро» в весовой категории 95 кг с 79 подъемами. Эти три спортсмена также выступили в командной эстафете «толчок гирь по длинному циклу» и заняли второе место.


Томичка Виктория Насонова завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров и юниорок в упражнение «рывок» в категории свыше 68 кг с результатом 105 подъемов. Тренируется Виктория под руководством Николая Шарова.

«Для нас главное в таких соревнованиях, чтобы каждый показал личный результат. В целом выступление томичей оцениваем на четверку с плюсом по пятибалльной шкале. Медалями в личном первенстве мы довольны, а результат эстафеты мог быть и лучшим», — цитирует пресс-служба обладминистрации руководителя федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев.

Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге
Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге
Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге
Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге
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