Томские гиревики стали победителями чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, участие в которых приняли спортсмены из 18 стран. В составе сборной команды России соревновались пятеро томичей, трое из них завоевали золотые медали.







В первый день турнира Дмитрий Черкашин стал обладателем золотой медали в классическом двоеборье в категории 85 килограммов с результатом: толчок ― 148, рывок ― 195, сумма ― 245.5 кг. Спортсмена тренирует Николай Тимофеев.







Также на первенстве мира томичи завоевали золотые медали в упражнении «толчок гирь по длинному циклу». Иван Дударев (тренер – Валерий Павлов) стал лучшим в весе свыше 95 кг с результатом 71 подъем. Иван Черкашин (тренер — Николай Тимофеев) завоевал первое место в категории 85 кг (результат — 83 подъема). Даниил Янголенко (тренер – Владимир Полянский) выиграл «серебро» в весовой категории 95 кг с 79 подъемами. Эти три спортсмена также выступили в командной эстафете «толчок гирь по длинному циклу» и заняли второе место.







Томичка Виктория Насонова завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров и юниорок в упражнение «рывок» в категории свыше 68 кг с результатом 105 подъемов. Тренируется Виктория под руководством Николая Шарова.

