Томские гиревики стали победителями и призерами всероссийского турнира

Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова завершился в Улан-Удэ. На соревнованиях выступили более 370 спортсменов из 17 регионов России. От Томской области выступали юниоры, которые тренируются в областной школе гиревого спорта.

По итогам турнира томские гиревики стали победителями и призерами соревнований. Вячеслав Лавриков стал абсолютным победителем среди младших юношей в дисциплине «двоеборье». Максим Любимов поднял 16-ти килограммовую гирю 62 раза и стал победителем в дисциплине «длинный цикл» среди младших юношей в весовой категории до 48 кг. «Золото» в дисциплине «длинный цикл» среди младших девушек в весовой категории до 48 кг выиграла Виктория Мищенко. Результат спортсменки – 66 подъемов гири весом 12 кг. Спортсменов тренирует мастер спорта России Алексей Новиков.

Игорь Чепуштанов, мастер спорта России международного класса, выиграл серебряную медаль в дисциплине «двоеборье». Максим Шелковкин завоевал «бронзу», выполнив норматив мастера спорта России. Он 113 раз выполнил «толчок» и 140 раз поднял гирю в упражнении «рывок», вес гирь 32 кг. Тренируют спортсмена заслуженный мастер спорта России Владимир Полянский и Федор Перемитин.

«Андрей Новиков, воспитанник ДЮСШ «Победа», стал бронзовым призером в дисциплине «длинный цикл» в своей весовой категории. Игорь Смоленцев также стал бронзовым призером в дисциплине «длинный цикл» в весовой категории 73 кг. Игорь Смоленцев, Максим Шелковкин и Игорь Чепуштанов стали бронзовыми призерами в командной эстафете», — сообщили в мэрии Томска.