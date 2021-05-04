Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото

Участники «фронтовых бригад» побывали во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны, и поздравили их с приближающимся 9 мая.





4 мая команда посетила ветеранов Анатолия Николаевича Парубина и Наума Иосифовича Фальковича. По информации мэрии, Анатолий Парубин ушел на фронт в составе 879 стрелкового полка 158 стрелковой дивизии, участвовал в боевых операциях Прибалтийского фронта. Командовал отделением 30 отдельного батальона огнеметов. Освобождал Вену, Венгрию, Будапешт, Белград. Наум Фалькович в 1941 году после окончания школы поступил в Киевское артиллерийское училище, а в 1942 году уже был в действующей армии. Был командиром управления артиллерийской батареи в боях на Брянском, Воронежском, Юго – Западном, Степном и 2–ом Украинском фронтах. Участвовал в обороне Киева, Воронежа, освобождения Донбасса, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Войну Наум Иосифович закончил в неполный 21 год в звании капитана.





«Чем дальше уходит от нас весна 1945 года, тем сильнее мы осознаем величие Вашего подвига! В этот день примите слова благодарности за то, что Вы сделали для нашей Родины и нашего народа. Низкий Вам поклон от всех томичей!», — сказал Михаил Ратнер, который также участвовал в поздравлении.





После поздравления «фронтовые бригады» на ретромбилях исполнили песни военных лет.

В мэрии отметили, что артисты томских учреждений культуры будут поздравлять ветеранов во дворах домов 4 и 5 мая.