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04 мая,
2021
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Новости

Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Участники «фронтовых бригад» побывали во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны, и поздравили их с приближающимся 9 мая.


4 мая команда посетила ветеранов Анатолия Николаевича Парубина и Наума Иосифовича Фальковича. По информации мэрии, Анатолий Парубин ушел на фронт в составе 879 стрелкового полка 158 стрелковой дивизии, участвовал в боевых операциях Прибалтийского фронта. Командовал отделением 30 отдельного батальона огнеметов. Освобождал Вену, Венгрию, Будапешт, Белград. Наум Фалькович в 1941 году после окончания школы поступил в Киевское артиллерийское училище, а в 1942 году уже был в действующей армии. Был командиром управления артиллерийской батареи в боях на Брянском, Воронежском, Юго – Западном, Степном и 2–ом Украинском фронтах. Участвовал в обороне Киева, Воронежа, освобождения Донбасса, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Войну Наум Иосифович закончил в неполный 21 год в звании капитана.


«Чем дальше уходит от нас весна 1945 года, тем сильнее мы осознаем величие Вашего подвига! В этот день примите слова благодарности за то, что Вы сделали для нашей Родины и нашего народа. Низкий Вам поклон от всех томичей!», — сказал Михаил Ратнер, который также участвовал в поздравлении.


После поздравления «фронтовые бригады» на ретромбилях исполнили песни военных лет. 

В мэрии отметили, что артисты томских учреждений культуры будут поздравлять ветеранов во дворах домов 4 и 5 мая.

Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
Томские «фронтовые бригады» на ретроавто поздравляют ветеранов. Фото
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