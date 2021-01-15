Томские фристайлисты завоевали 20 медалей на всероссийских соревнованиях в Чусовом
В городе Чусовой Пермского края прошли всероссийские соревнования по фристайлу. В стартах приняли участие более 100 человек из разных регионов страны, в том числе из Томской области. Наши юные спортсмены под руководством тренеров Артема и Анны Валинтеевых и Владимира Тюменцева выступили успешно, они завоевали медали разного достоинства, сообщает sportus.pro.
«Были сложные погодные условия: из-за мороза до минус 30 градусов не работал подъемник, спортсмены поднимались в гору пешком. Так что, победителями и призерами стали самые стойкие фристайлисты», — рассказала тренер Анна Валинтеева.
Победителями в индивидуальном могуле в разных возрастных категориях стали Алиса Брюханова, Александр Нестеров, Мансур Рафиков. «Серебро» завоевали Злата Дьяконова, Василина Егорова, Виктория Личман. Маргарита Вавилина взяла «бронзу», у Елизаветы Рябцевой — «золото» и «бронза».
Золотые медали в парном могуле завоевали Юлия Семенюк, Алиса Брюханова, Маргарита Вавилина. Обладателями серебряных медалей в этой дисциплине стали Маргарита Вавилина, Ксения Попелышкина, Кирилл Тюменцев, Александр Нестеров, «бронзу» получили Виктория Личман, Елизавета Рябцева и Георгий Рользинг.
Для справки: тренер Артем Валинтеев участник олимпийских игр в Турине в 2006 году., Анна Валинтеева(Миртова) выступала 2014 году в Сочи .
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