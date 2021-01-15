Томские фристайлисты завоевали 20 медалей на всероссийских соревнованиях в Чусовом

В городе Чусовой Пермского края прошли всероссийские соревнования по фристайлу. В стартах приняли участие более 100 человек из разных регионов страны, в том числе из Томской области. Наши юные спортсмены под руководством тренеров Артема и Анны Валинтеевых и Владимира Тюменцева выступили успешно, они завоевали медали разного достоинства, сообщает sportus.pro .

«Были сложные погодные условия: из-за мороза до минус 30 градусов не работал подъемник, спортсмены поднимались в гору пешком. Так что, победителями и призерами стали самые стойкие фристайлисты», — рассказала тренер Анна Валинтеева.





Победителями в индивидуальном могуле в разных возрастных категориях стали Алиса Брюханова, Александр Нестеров, Мансур Рафиков. «Серебро» завоевали Злата Дьяконова, Василина Егорова, Виктория Личман. Маргарита Вавилина взяла «бронзу», у Елизаветы Рябцевой — «золото» и «бронза».





Золотые медали в парном могуле завоевали Юлия Семенюк, Алиса Брюханова, Маргарита Вавилина. Обладателями серебряных медалей в этой дисциплине стали Маргарита Вавилина, Ксения Попелышкина, Кирилл Тюменцев, Александр Нестеров, «бронзу» получили Виктория Личман, Елизавета Рябцева и Георгий Рользинг.

