Томские фристайлисты взяли почти все медали всероссийских соревнований

На прошедших в Томске всероссийских соревнованиях по фристайлу в дисциплинах «парный могул» и «могул» томские спортсмены смогли заработать почти все медали, сообщил департамент физкультуры и спорта.





Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Дмитрия Карташова. Они проходили в томской школе олимпийского резерва. Для участия в Томск приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области. Собралось около 90 участников.