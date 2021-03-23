Томские фристайлисты взяли почти все медали всероссийских соревнований

На прошедших в Томске всероссийских соревнованиях по фристайлу в дисциплинах «парный могул» и «могул» томские спортсмены смогли заработать почти все медали, сообщил департамент физкультуры и спорта.
Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Дмитрия Карташова. Они проходили в томской школе олимпийского резерва. Для участия в Томск приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области. Собралось около 90 участников.
«Томичи завоевали все медали, кроме одной — среди девушек 2007-2008 годов рождения серебряную медаль взяла Кристина Янцукевич-Ушакова из Санкт-Петербурга», — отметили в департаменте спорта.
Золото в разных возрастных категориях взяли томичи Варвара Ильина, Арсений Выходцев, Ксения Попелышкина, Александр Нестеров, Алиса Брюханова, Мансур Рафиков, Ангелина Чеботарева, Данила Кадиев, Маргарита Вавилина, Виктория Личман, Федор Аникин, Юлия Семенюк и Владислав Козин. Все спортсмены занимаются в областной школе олимпийского резерва, а также детско-юношеской школе зимних видов спорта. Победителей тренируют Владимир Тюменцев, Анна Пономарева, Артем и Анна Валинтеевы.
Сейчас спортсмены готовятся к первенству России среди юношей и девушек. Оно пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.