Томские энергетики сняли кота с 8-метровой опоры ЛЭП

Представитель компании рассказал ТВ2, что кот забрался на опору еще ночью, скорее всего, спасаясь от собак. Утром животное нашли местные жители: жалобно мяукая, кот просил о помощи.

Когда позвонили энергетикам, то ближайшая бригада «Россетей», в чьей зоне ответственности Богашево, находилась на ремонтных работах в нескольких километрах. Специалисты не могли снять кота без привлечения вышки: они могли забраться на опору на «когтях», но поведение кота в этой ситуации было бы непредсказуемым. Для спасения животного энергетики сняли вышку с других работ.

«Бригаду хвостатый встретил с воодушевлением, понял, что помощь близка, радостно мяукал, — рассказал представитель «Россетей». —Когда приехала бригада, нашелся и хозяин кота, который и рассказал, что обнаружили потерю хвостатого утром. Кот сдался в руки спасителя без особой паники. Когда спустили с опоры, передали в руки хозяину».