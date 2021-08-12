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Главная Новости Томские энергетики сняли кота с 8-метровой опоры ЛЭП
Новости

Томские энергетики сняли кота с 8-метровой опоры ЛЭП

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Сотрудники  «Россети Томск» сняли кота с 8-метровой опоры ЛЭП в поселке Богашево Томского района.

Представитель компании рассказал ТВ2, что кот забрался на опору еще ночью, скорее всего, спасаясь от собак. Утром животное нашли местные жители: жалобно мяукая, кот просил о помощи.

Автор:  «Россети Томск»

Когда позвонили энергетикам, то ближайшая бригада «Россетей», в чьей зоне ответственности Богашево, находилась на ремонтных работах в нескольких километрах. Специалисты не могли снять кота без привлечения вышки: они могли забраться на опору на «когтях», но поведение кота в этой ситуации было бы непредсказуемым. Для спасения животного энергетики сняли вышку с других работ.

«Бригаду хвостатый встретил с воодушевлением, понял, что помощь близка, радостно мяукал, — рассказал представитель «Россетей». —Когда приехала бригада, нашелся и хозяин кота, который и рассказал, что обнаружили потерю хвостатого утром. Кот сдался в руки спасителя без особой паники. Когда спустили с опоры, передали в руки хозяину».

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Во время спасения кота электроэнергию не отключали.



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