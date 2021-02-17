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17 февраля,
2021
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Томские энергетики планируют потратить на ремонтную кампанию 970 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Компания «ТомскТРС» в 2021 году планирует потратить на ремонт, реконструкцию и строительство объектов тепловой сети 970 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил гендиректор Сергей Панасюк. В прошлом году было потрачено порядка 800 миллионов.

Томские энергетики планируют потратить на ремонтную кампанию 970 миллионов рублей

Так, в этом году планируется заменить на новые десять километров теплосетей в двухтрубном исполнении. Для ремонта 13 участков теплотрасс планируется нанять подрядчиков. Работы проведут на проспекте Фрунзе, улицах Говорова, Герцена, Гоголя, Ивана Черных, Путевой, а также в переулках Карский и Заозерный.


Сергей Панасюк добавил, что компания заблаговременно оповестит о начале ремонтных работ и будет более жестко контролировать работу подрядчиков, чтобы не допустить срыва сроков.


«Все говорят про 14 дней на проведение всех работ. Но эти 14 дней необходимы для проведения профилактического ремонта. У нас 64 участка в городе, которые мы поочередно отключаем. На каждом первоначально проводятся профилактические работы и гидравлика. В случае если участок проходит испытания достойно, мы проходим ремонтом и включаем воду своевременно.  Если на участке выявляется большее количество дефектов, а сети сегодня имеют сверхнормативный износ, то мы работаем до тех пор, пока участок не выдержит полностью все гидравлические испытания. Чтобы не заниматься ремонтом зимой, в морозы», — рассказал Сергей Панасюк.

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