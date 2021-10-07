Томские экстремалы остались недовольны площадкой для памп-трека в Лагерном саду

Сразу несколько площадок для экстремальных видов спорта появились на нижней террасе Лагерного сада в 2021 году. Спортсмены-экстремалы выявили в них ряд недостатков.

«В рамках очередного этапа благоустройства в Лагерном саду был обустроен памп-трек, пространство для паркура и универсальная площадка для спорта. В этом году завершили работы на футбольном поле, обустроили площадку для игры в городки, но пока на ней не хватает разметки», — рассказал во время объезда заммэра Вячеслав Черноус.

«Сейчас, например, на площадке для паркура пытаются проехать велосипедисты. Естественно, это опасно и для спортсменов. И снаряды можно разрушить», — отметил заммэра Черноус.

В следующем году мэрия планирует привлечь спортивных инструкторов, которые будут заниматься с томичами. Также появятся и информационные щиты с правилами безопасной эксплуатации конструкций.

Президент томской федерации скейтбординга, велоспорта ВМХ и экстремальных видов спорта Виктор Пак отметил, что не совсем доволен качеством памп-трека. По его словам, есть ряд замечаний, которые нужно исправить.

«Первое — это сам асфальт. В качестве покрытия была использована очень крупная фракция, он очень зернистый. Если на велосипеде кататься, то в принципе можно проехать. Но дети в основном катаются на самокатах, роликах или скейтах. Ездить не очень комфортно, разогнаться очень сложно. Второй момент — это то, что повороты выполнены не совсем корректно. У поворота должна быть более высокая стенка, чтобы человек при наборе скорости не вылетал с трека», — сказал Виктор Пак.

Также он добавил, что вдоль дорожек нужно высадить газон. Вячеслав Черноус сказал, что эти работы будут сделаны в следующем году. И.о. мэра Михаил Ратнер также подчеркнул, что все замечания по памп-треку будут исправлены по гарантии от подрядчика.