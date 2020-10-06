Томские эксперты составили портрет жертвы мошенников

Томские эксперты выяснили, что на уловки телефонных и интернет-мошенников попадаются жительницы Томска и Северска в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В процентном соотношении среди жертв обмана женщин в полтора раза больше мужчин — около 60%. Такую закономерность сотрудники полиции объясняют разностью социальных ролей: первые чаще занимаются обустройством быта и более активны в потреблении товаров», — говорится в сообщении.





Отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано более двух тысяч краж и других мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что почти на 60% больше, чем за этот же период годом ранее. При этом общая раскрываемость таких преступлений редко превышает 20%.





В августе 2020 года для работы с подобными случаями региональное УМВД создало специализированные следственно-оперативные группы. Однако часто сложность в расследовании мошеннических схем упирается в технические и юридические особенности: большинство банковских и сим-карт, учетных записей в соцсетях, электронных кошельков и почтовых ящиков злоумышленников зарегистрированы за рубежом. В целях профилактики полицейские ходят на квартирам и объясняют все нюансы и признаки обманов по телефону и в сети. С начала года участковые районов города и области с профбеседами посетили более 40 тысяч семей.





Главный посыл правоохранителей к томичам — не терять бдительность. Мошенники любят создавать стрессовые и неожиданные ситуации, пугая потерей денег со счета или якобы случившейся с кем-то из близких людей бедой. Но в 99 случаях из 100 такие истории оказываются лишь чьим-то преступным умыслом.





Подробнее о наиболее частых способах обмана и о том, как распознать мошенничество, можно почитать на официальном сайте регионального управления МВД в разделе «Осторожно, мошенничество».

