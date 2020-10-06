Добрые новости
06 октября,
2020
1
фото
Новости

Томские эксперты составили портрет жертвы мошенников

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские эксперты выяснили, что на уловки телефонных и интернет-мошенников попадаются жительницы Томска и Северска в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Томские эксперты составили портрет жертвы мошенников

«В процентном соотношении среди жертв обмана женщин в полтора раза больше мужчин — около 60%. Такую закономерность сотрудники полиции объясняют разностью социальных ролей: первые чаще занимаются обустройством быта и более активны в потреблении товаров», — говорится в сообщении.


Отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано более двух тысяч краж и других мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что почти на 60% больше, чем за этот же период годом ранее. При этом общая раскрываемость таких преступлений редко превышает 20%.


В августе 2020 года для работы с подобными случаями региональное УМВД создало специализированные следственно-оперативные группы. Однако часто сложность в расследовании мошеннических схем упирается в технические и юридические особенности: большинство банковских и сим-карт, учетных записей в соцсетях, электронных кошельков и почтовых ящиков злоумышленников зарегистрированы за рубежом. В целях профилактики полицейские ходят на квартирам и объясняют все нюансы и признаки обманов по телефону и в сети. С начала года участковые районов города и области с профбеседами посетили более 40 тысяч семей.


Главный посыл правоохранителей к томичам — не терять бдительность. Мошенники любят создавать стрессовые и неожиданные ситуации, пугая потерей денег со счета или якобы случившейся с кем-то из близких людей бедой. Но в 99 случаях из 100 такие истории оказываются лишь чьим-то преступным умыслом.


Подробнее о наиболее частых способах обмана и о том, как распознать мошенничество, можно почитать на официальном сайте регионального управления МВД в разделе «Осторожно, мошенничество».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.