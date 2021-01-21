Томские экологи призывают томичей подкармливать оставшихся на зиму уток

Экологический центр «Стриж» и Томское отделение Союза охраны птиц России в рамках всероссийской акции «Серая шейка 2021» провели обследование мест зимовки уток в городе Томске. В результате оказалось, что этой зимой в Томске остались зимовать более 500 крякв и они нуждаются в подкормке, сообщается в группе экологического центра «Стриж» в соцсети «ВКонтакте».

«Как и в прошлые годы, утки держатся в местах подкормки их горожанами: на реке Ушайка (в особенности у Каменного и Аптекарского мостов, вблизи здания «Томскнефти» — пересечение улиц Сибирской, Октябрьской и Лермонтова, у пешеходного моста между улицами Киевской и Новокиевской, вблизи улицы Короленко на Степановке, во дворе дома по улице Степана Разина, 14, а также на незамерзающих водоемах, связанных с промышленными объектами Северска», — говорится в сообщении.





По словам активистов ОНФ, которые также приняли участие в исследовании, для регулярного подкорма уток подойдет специальный комбикорм для птиц, в том числе обычный для кур. Он, как правило, продается большими мешками, и его хватит надолго. Активисты ОНФ призывают томичей кормить уток правильными кормами.





«Зимой утки, особенно если их много, нуждаются в прикорме, поскольку пригодные для уток естественные корма в холодное время малодоступны и их запас пополняется медленно. Городских уток следует прикармливать с того момента, как основная часть водоемов покрывается льдом, и до того момента, как сойдет снег. Идеально подойдут для подкормки уток крупа и зерновые, слегка отваренные. Уткам придутся по душе перловка, овсянка и другие пшеничные крупы, ячменная крупа и пшено, но только хорошо промытое и отваренное. Кукурузные или овсяные хлопья быстро размокают в воде и плавают на поверхности, так что уткам удобно будет их брать. Овощи подойдут любые, в том числе картошка. Только нужно их нарезать на мелкие кусочки, чтобы они не встали у утки поперек горла. Также уточкам подойдет травка для кошек или пророщенная пшеница, ее можно измельчить и смешать с отваренной крупой. Крякв можно угостить творогом, вареным яйцом, вареной белой рыбой», — рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Томской области и заместитель руководителя межрегионального экологического центра «Стриж» Андрей Баздырев.