Томские экоактивисты нашли труп во время уборки мусора в лесу возле Аникино

Волонтеры благотворительного фонда «Защита Лесов Сибири» нашли тело человека при уборке мусора в поселке Аникино, пишет телеграм-канал «Регион-70 Томск».
«Вчера волонтерами фонда БФ «Защита Лесов Сибири» при проведении акции очистка леса от мусора в поселке Аникино был обнаружен труп мужчины, по месту были вызваны правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
По данным СКР, останки частично скелетированы и мумифицированы.
Следственный комитет проводит проверку происшествия, личность погибшего пока не установлена. Сотрудники СК не обнаружили признаков насильственной смерти, назначена проверка для установления причин и времени смерти.