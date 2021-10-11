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Томские экоактивисты нашли труп во время уборки мусора в лесу возле Аникино

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Волонтеры благотворительного фонда «Защита Лесов Сибири» нашли тело человека при уборке мусора в поселке Аникино, пишет телеграм-канал «Регион-70 Томск».

«Вчера волонтерами фонда БФ «Защита Лесов Сибири» при проведении акции очистка леса от мусора в поселке Аникино был обнаружен труп мужчины, по месту были вызваны правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По данным СКР, останки частично скелетированы и мумифицированы. 

Следственный комитет проводит проверку происшествия, личность погибшего пока не установлена. Сотрудники СК не обнаружили признаков насильственной смерти, назначена проверка для установления причин и времени смерти. 

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