Томские дольщики присоединились к всероссийской онлайн-акции протеста

Акция проходила по всей России. Кто-то из дольщиков с помощью фотошопа провел митинг даже на Красной площади у стен Кремля.

Обманутые дольщики провели онлайн-акцию протеста. В своих постах в Инстаграме люди писали, что устали ждать, когда их жилье будет достроено, и просили власть обратить внимание на проблему.

Участвовали в акции и томские дольщики. Покупатели квартир в поселке Зональная Станция рассказали, что стройка дома фактически не ведется, а в отношении директора строительной компании Михаила Баркова возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье «Мошенничество».

Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015-м.





Застройщик — Михаил Барков — утверждал, что данный дом будет сдан в конце 2018 года. Жители Зонального обратились в УМВД с просьбой провести проверку деятельности «Региональной строительной компании». В ходе проверки было установлено, что в действиях директора «Региональной строительной компании» могут усматриваться признаки мошенничества. Было возбуждено уголовное дело.





Для решения проблем дольщиков власти Томской области создали в регионе специальный фонд, который будет заниматься достройкой проблемных объектов. В 2020 году работа будет сосредоточена на доме по переулку Нижнему, 49 и Большой Подгорной, 46.









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