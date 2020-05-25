Томские дольщики присоединились к всероссийской онлайн-акции протеста
Обманутые дольщики провели онлайн-акцию протеста. В своих постах в Инстаграме люди писали, что устали ждать, когда их жилье будет достроено, и просили власть обратить внимание на проблему.
Акция проходила по всей России. Кто-то из дольщиков с помощью фотошопа провел митинг даже на Красной площади у стен Кремля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#сжкмчс #жкмчс #застойдолгострой #фонд214рф #обманутыедольщики
Публикация от Дольщики России (@zastoy_dolgostroy)
Участвовали в акции и томские дольщики. Покупатели квартир в поселке Зональная Станция рассказали, что стройка дома фактически не ведется, а в отношении директора строительной компании Михаила Баркова возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье «Мошенничество».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@tomskobl #сергейжвачкин , одним из проблемных объектов Томской области является наш дом. Он включён в ЕИСЖС в Единый реестр проблемных объектов! Застройщик банкротом не признан. Идёт уголовный процесс. Достройка дома нерентабельна. От Региональной власти мы ждём скорейшей подачи пакета документов по нашему объекту в Федеральный Фонд для признания застройщика банкротом и выплаты денежной компенсации гражданам-участникам долевого строительства. Жильё малогабаритное, денег на процедуру банкротства у пострадавших граждан нет! Проблема - есть! Ждём от Вас, Сергей Анатольевич, ее скорейшего решения.
Публикация от Dolshiki_Tomsk_Zonalnaya (@dolshiktomsk_2017_2020)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@maratkhusnullin_ @dumagovru @russian_kremlin нужна помощь ❗️❗️❗️ Федерального Фонда защиты прав дольщиков в запуске процедуры банкротства застройщика ООО «Региональная Строительная Компания», #томск , Нужны Решения ❗️❗️❗️ Федерального Фонда совместно с властью Томской области о выплате КОМПЕНСАЦИЙ по рыночной цене пострадавшим гражданам. Достройка дома нерентабельна. Нарушены требования безопасности, все нормы строительства. Директор Барков М.Ю под судом за обман, привлечение средств граждан под предлогом строительства дома. #обманутыедольщики #дольщики #дольщикитомск #томск #сергейжвачкин #кремль адрес объекта: Томская область, Томский район, пос. Зональная Станция, ул. Совхозная 1/1 а.
Публикация от Dolshiki_Tomsk_Zonalnaya (@dolshiktomsk_2017_2020)
Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015-м.
Застройщик — Михаил Барков — утверждал, что данный дом будет сдан в конце 2018 года. Жители Зонального обратились в УМВД с просьбой провести проверку деятельности «Региональной строительной компании». В ходе проверки было установлено, что в действиях директора «Региональной строительной компании» могут усматриваться признаки мошенничества. Было возбуждено уголовное дело.
Для решения проблем дольщиков власти Томской области создали в регионе специальный фонд, который будет заниматься достройкой проблемных объектов. В 2020 году работа будет сосредоточена на доме по переулку Нижнему, 49 и Большой Подгорной, 46.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ни дела, ни квартир, ни статуса «обманутый дольщик»
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина раскритиковала томского застройщика РСК
Жители новостройки в Богашеве: «Если начнется пожар, мы не выберемся»
ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?