Томские дольщики обратились в прокуратуру из-за недовольства размером компенсаций

Региональный прокурор провел прием людей, пострадавших при долевом строительстве от недобросовестного застройщика, сообщили в ведомстве. Кроме прокурора в приеме участвовали замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, начальник областного Департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов и гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Сергей Световец.





Отметим, в Томской области в 2020 году появился Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Он создан для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед гражданами, а также завершения строительства «проблемных» многоквартирных домов.





«Прокуратурой области установлено, что в настоящее время реализация возложенных на указанный Фонд функций надлежащим образом не выполняется, при этом действенный контроль со стороны региональных органов власти за его работой не осуществляется», — говорится в сообщении.





В связи с этим прокурор области объявил предостережения начальнику Департамента архитектуры и гендиректору Фонда. Кроме того, на приеме граждане пожаловались на то, что не согласны с размером компенсаций, назначенных Фондом за недостроенные квартиры. Обращения поставили на контроль в прокуратуре.





Отметим, в марте совет Фонда решил выплатить компенсации дольщикам долгостроя на улице Нефтяной, 3 вместо достройки дома. На эти цели планировалось направить 253 млн рублей. Из них 210 млн из федерального бюджета, еще 43 из областного. Эти деньги должны были получить около ста граждан. Также совет Фонда решил достроить дом на Нижнем, 49, на это выделено 317 млн рублей.





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