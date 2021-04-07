Добрые новости
07 апреля,
2021
Новости

Томские дольщики обратились в прокуратуру из-за недовольства размером компенсаций

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный прокурор провел прием людей, пострадавших при долевом строительстве от недобросовестного застройщика, сообщили в ведомстве. Кроме прокурора в приеме участвовали замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, начальник областного Департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов и гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Сергей Световец.


Отметим, в Томской области в 2020 году появился Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Он создан для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед гражданами, а также завершения строительства «проблемных» многоквартирных домов.


«Прокуратурой области установлено, что в настоящее время реализация возложенных на указанный Фонд функций надлежащим образом не выполняется, при этом действенный контроль со стороны региональных органов власти за его работой не осуществляется», — говорится в сообщении.


В связи с этим прокурор области объявил предостережения начальнику Департамента архитектуры и гендиректору Фонда. Кроме того, на приеме граждане пожаловались на то, что не согласны с размером компенсаций, назначенных Фондом за недостроенные квартиры. Обращения поставили на контроль в прокуратуре.


Отметим, в марте совет Фонда решил выплатить компенсации дольщикам долгостроя на улице Нефтяной, 3 вместо достройки дома. На эти цели планировалось направить 253 млн рублей. Из них 210 млн из федерального бюджета, еще 43 из областного. Эти деньги должны были получить около ста граждан. Также совет Фонда решил достроить дом на Нижнем, 49, на это выделено 317 млн рублей.


Читайте также:

Депутаты облдумы утвердили создание в Томской области Фонда защиты дольщиков


На достройку проблемного дома на Нижнем, 49 выделят еще 300 млн рублей

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.